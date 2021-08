Comete “Solo cose belle live” continua anche a settembre

Share Facebook

Dopo l’uscita del primo album SOLO COSE BELLE, COMETE – nome d’arte di Eugenio Campagna – è tornato sui palchi di tutta Italia con un tour che ha già registrato più di quindici date.

SOLO COSE BELLE LIVE continua anche nel mese di settembre con dieci nuovi appuntamenti: 1 settembre a Prato (Officina Giovani), 2 settembre a Sant’Egidio alla Vibrata (Dejavu), 3 settembre a Cassino (Notte d’Autore), 4 settembre a Padova (Rise Festival), 5 settembre a Castiglione della Pescaia (Secret Garden), 12 settembre a Cremona (Questa città non ha più pareti), 16 settembre ad Aversa (Festina), 17 settembre a Salsomaggiore Terme (Parma), 18 settembre a Torino (Sofarm Festival), 21 settembre a Imola (Parco delle Acque Minerali).

Dopo l’uscita del suo ultimo lavoro discografico, COMETE ritrova la dimensione che più gli appartiene, quella della musica suonata, e incontra finalmente di nuovo il suo pubblico. SOLO COSE BELLE è infatti un album nato per strada, quando COMETE era un busker, e – proprio a partire da quel bagno di realtà – racconta tante storie vissute in quell’arco di tempo, quel momento di vita dove l’artista si è ritrovato ogni giorno faccia a faccia con la gente, cercando di emozionare per portare a casa la pagnotta e nel frattempo a vivere le proprie gioie e le proprie sconfitte.

SOLO COSE BELLE è un percorso terapeutico e di accettazione, dove COMETE scopre l’importanza di essere grati per tutto quello che arriva lungo la strada, anche quando è inatteso e non è il massimo della vita. E non vede l’ora di condividerlo anche dal vivo.

SOLO COSE BELLE (Columbia Records Italy) è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Oltre ai singoli già pubblicati Glovo, Ma Tu, Cornflakes e Naftalina, la tracklist si arricchisce di altri quattro brani inediti: la traccia d’apertura Carlotta, la title track Solo Cose Belle, Diazepam, Menomale e la closing track E Non Ti Penso Più.

SOLO COSE BELLE LIVE

LE NUOVE DATE:

01 Settembre – Officina Giovani, Prato

02 Settembre – Dejavu, Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo)

03 Settembre – Notte d’Autore, Cassino (Frosinone)

04 Settembre – Rise Festival, Padova

05 Settembre – Secret Garden, Castiglione della Pescaia (Grosseto)

12 Settembre – “Questa città non ha più pareti”, Cremona

16 Settembre – Festina, Aversa (Caserta)

17 Settembre – Arena Estiva Parco Mazzini, Salsomaggiore Terme (Parma)

18 Settembre – Sofarm Festival, Torino

21 Settembre – Parco delle Acque Minerali, Imola (Bologna)