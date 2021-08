Cosmo annunciata la terza data del live con posti in piedi e senza distanziamento

Share Facebook

Continua a far parlare LA PRIMA FESTA DELL’AMORE di COSMO, il primo live in Italia con posti in piedi e senza distanziamento.

Dopo aver registrato un doppio SOLD OUT l’1 e il 2 ottobre, l’artista annuncia oggi una nuova data dello show, il 3 ottobre, all’ARENA PARCO NORD DI BOLOGNA, i cui biglietti sono ora disponibili in esclusiva su Dice.

Il nuovo appuntamento viene svelato in concomitanza con i sempre più numerosi appelli da parte di artisti e addetti ai lavori, affinché vengano trovate rapide ed efficaci soluzioni per normalizzare la dimensione dello spettacolo dal vivo nel pieno rispetto della sicurezza di partecipanti e protocolli, a fronte delle decine di esperimenti che in questi mesi sono andati a buon fine in Europa e nel mondo ma che in Italia non sono ancora mai sbarcati.

Dopo più di 18 mesi di stop i fan di Cosmo saranno i primi a poter ricominciare a vivere la vera dimensione della musica dal vivo: LA PRIMA FESTA DELL’AMORE sarà infatti il primo live italiano con posti in piedi e senza distanziamento, il cui accesso sarà consentito con il GREEN PASS per i vaccinati o con esito negativo di tampone rapido effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento. Lo show si svolgerà sotto un grande tendone circense da Festival internazionale, aperto ai lati in modo da garantire la naturale circolazione dell’aria.

L’artista e l’organizzazione hanno come massima priorità la sicurezza delle persone: se la situazione epidemiologica ospedaliera dovesse risultare incompatibile con lo svolgimento del concerto nelle date prestabilite, non solo gli appuntamenti verranno riprogrammati ma per chi lo vorrà il costo del biglietto sarà totalmente rimborsato.

Allo stesso modo, il costo del biglietto verrà rimborsato anche a chi, essendo in possesso di un biglietto acquistato in prevendita, dovesse trovarsi in una situazione di positività a ridosso dell’evento.

L’idea è quella di mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto e per allontanare dall’immaginario collettivo l’idea che i concerti siano un luogo pericoloso, nell’area del concerto verranno allestiti anche dei punti di sensibilizzazione e stand dedicati alla tematica della riduzione del danno per gli utilizzatori di sostanze.

LA PRIMA FESTA DELL’AMORE sarà anche l’occasione per COSMO di portare per la prima volta live il suo nuovo album LA TERZA ESTATE DELL’AMORE, pubblicato da Columbia/Sony Music Italy con 42 Records e IVREATRONIC.

Dedicato alle tematiche di rinascita del corpo, condivisione e liberazione, LA TERZA ESTATE DELL’AMORE è un disco maturo e complesso, libero dalle logiche imposte dal mercato, che ha da subito stregato pubblico, critica e addetti ai lavori.

Non mancheranno brani estratti dai suoi precedenti album, reinventati appositamente in occasione del live per renderlo esattamente quello che è: un’esperienza unica e irripetibile.