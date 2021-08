Share Facebook

Al via, nella suggestiva cornice veneziana di Marina Sant’Elena la rassegna CINEMASANTELENA. In contemporanea alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica, questo inedito “fuorifestival”, com appuntamenti all’aperto ogni sera alle ore 21:00 arricchirà il programma della Serenissima tramite una serie di incontri culturali a tema e proiezioni dedicate ad arte, cinema, ecologia e mare, con la presenza di illustri ospiti dal vivo e in collegamento.

Si parte mercoledì 1 settembre con VENEZIA PER IL MARE, VENEZIA PER LA TERRA, una serata dedicata al futuro del nostro pianeta, realizzata in collaborazione con Marevivo Delegazione Regionale Veneto (https://marevivoveneto.it/), ente che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, contro l’inquinamento e le pesca illegale, per lo studio della biodiversità, la promozione e valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione nelle scuole e nelle università per lo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su tutti i temi legati al Mare.

Davide Celli, scrittore, politico e attivista ecologista, insieme ad altre personalità del settore, dibatterà di salvaguardia dell’ambiente marino approfondendo l’argomento con la visione di recenti filmati e documentari.

A seguire, la delegata di Marevivo Veneto Antonella Moretti presenterà brevemente la Campagna nazionale “Piccoli Gesti – Grandi crimini”, rivolta alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, promossa durante tutta la Mostra del Cinema in corso.

Seguiranno gli interventi del Prof. Sandro Mazzariol, Docente di Patologia e Anatomia Patologica Veterinaria, della Dott.ssa Cinzia Centelleghe, Ricercatrice in patologia degli animali marini e del Dott. Guido Pietroluongo, Medico veterinario conservazionista, affiliati al Gruppo di emergenza per intervento su animali spiaggiati (CERT – Cetacean stranding Emergency Response Team) del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università di Padova, che illustreranno il monitoraggio delle 81 uova di Tartaruga Caretta Caretta deposte a Jesolo nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2021 e che a breve si schiuderanno.

Concluderà la serata il Dott. Vanni Covolo, imprenditore lungimirante e legato all’ambiente, fondatore e CEO di River Cleaning, inventore di un rivoluzionario sistema di diga fluviale per il recupero e la raccolta di plastica e sostanze oleose.

CINEMASANTELENA è un’iniziativa ideata, promossa e organizzata da TVM Digital Media, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana e la Fondazione Donà dalle Rose nell’ambito del Doge Venice Carpet.

L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento posti. L’accesso è consentito previa presentazione del green pass.