Tony Effe il nuovo singolo inedito “Balaclava”

Tony Effe torna dopo l’incredibile successo del suo album di debutto “Untouchable” che ha raggiunto la certificazione ORO e il singolo “Effe”, diventato virale sul web e TikTok quest’estate e certificato Oro nel nostro Paese.

Per celebrare questi incredibili risultati, venerdì 3 settembre uscirà il nuovo singolo inedito “BALACLAVA” cantato in collaborazione con il rapper multiplatino Capo Plaza.

Il brano sarà incluso in una riedizione digitale dell’album “Untouchable” e già disponibile su tutte le piattaforme digitali per il pre-order qui: https://vir.lnk.to/tonycapoplaza

I due artisti avevano già collaborato assieme nel brano “Amiri Boys”, tratto dal disco di culto “Dark Boys Club”, uscito nel 2020 e in “Gang Shit” nel disco Trap Lovers (2018), entrambi realizzati dalla Dark Polo Gang.

Il titolo della canzone prende ispirazione dal “passamontagna”, celebre e iconico accessorio utilizzato spesso dai criminali. Viene ripreso dal mondo trap e hip-hop per parlare della “strada” e le sue complicazioni, diventando poi un cult nell’abbigliamento urbano.

Untouchable, il primo disco solista di Tony, ha debuttato direttamente in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia (FIMI/GFK). Ben 10 brani del disco, inoltre, hanno debuttato nella top50 della classifica singoli, mentre il vinile ha debuttato alla 3 posizione della classifica dei vinili. Il disco ha anche conquistato l’ovazione della stampa e ha dimostrato che nel 2021 la trap non è morta.

Tony Effe (o Tony Papa Bergoglio o Tony Montana come spesso viene soprannominato dai suoi fan) ha creato un disco forte, crudo, nato dall’esigenza di ribadire che ormai nulla può scalfirlo.

Con la collaborazione dei super-produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, “Untouchable” si configura come un album in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, esplora anche la “drill”, come dimostra la hit “EFFE” che sta già spopolando sulle piattaforme digitali e su TikTok.

Un brano dal sapore hip-hop anni ‘90 e che accenna quasi al funk nella produzione. Un disco, quello di Tony, che non tradisce le sue origini, i luoghi in cui è cresciuto, che continua a frequentare e di cui va orgoglioso e fiero (come Rione Monti a Roma). Numerose le collaborazioni presenti, tutte di prestigio.

In “Untouchable” troviamo infatti il padre della Trap Americana Gucci Mane, il rapper multiplatino Guè Pequeno con cui Tony duetta nel brano “Escort Lover”, Lazza & Gazo nel brano “Ke lo Ke”, Wayne Santana in “Skyline”, Pyrex in “Romolo e Remo”, Tedua in “Lacrime” e Side Baby, con cui Tony aveva inciso il mixtape “Crack Musica” nel 2016, nel nuovo pezzo “Luce a Roma”.

La bellissima copertina è stata realizzata sotto la cura artistica del visionario regista di fama mondiale Anton Tammi, già dietro i videoclip e le cover dei progetti della superstar globale The Weeknd e con la supervisione dell’art director e grafico Moab aka Stole Stojmenov. “Untouchable”, il cui titolo è un omaggio al celeberrimo film di Brian De Palma del 1987 “The Untouchables – Gli Intoccabili”, è disponibile per l’ascolto qui: vir.lnk.to/untouchable

TONY EFFE

Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, nato a Roma classe 1991. Nel 2018 firma con la Dark Polo Gang con Universal Music Italia, sotto la guida della Triplosette Entertainment. Viene pubblicato “Trap Lovers” della Dark Polo Gang, che porta il gruppo all’attenzione del pubblico mainstream con il successo dei singoli “Cambiare Adesso” (doppio Disco di Platino) e “British” (Disco di Platino). Tra i produttori il fidato Sick Luke, Canova e Chris Nolan.

L’album diventa un cult e la DPG segna un solco generazionale con la loro musica dando via a una nuova onda musicale in Italia.

L’anno seguente la DPG pubblica una riedizione del progetto dal successo immediato: “Trap Lovers Reloaded”, certificato Platino e con la hit “Cambiare adesso” (doppio Platino con oltre 65 milioni di stream sulle piattaforme digitali e tutt’ora il brano più popolare della DPG). ù

Da qui in avanti Tony entra in molti progetti discografici collaborando con artisti di ogni caratura: Enzo Dong, MamboLosco, Gianni Bismark, Luchè e Samuel Heron. Sempre nel 2019 pubblica anche “Bassotto”, il suo singolo da solista. A maggio 2020 la DPG pubblica il mixtape “Dark Boys Club”, che resta per ben due settimane alla numero 1 della classifica album in Italia.

Questo mixtape rappresenta un ritorno alle origini dopo il capitolo di “Trap Lovers”, che riporta il gruppo e il loro produttore a sonorità più cupe accompagnate da testi taglienti. “Dark Boys Club”, il mixtape, è certificato Oro e i due singoli “Pussy” e “Amiri Boys” sono anch’essi certificati Oro. Nei mesi successivi Tony Effe porta avanti altre collaborazioni incidendo sul nuovo progetto discografico di Tedua e in seguito con Drefgold, MamboLosco, Boro Boro e Lazza.