Festival di Sanremo, un Carlo Conti frettoloso accompagnato da grande musica

La prima attesissima serata del Festival di Sanremo si è conclusa con un discreto e frettoloso Carlo Conti che in tempi record ha presentato i 29 Big in gara . Al suo fianco due cari amici della tv, Antonella Clerici brillante nei suo abiti luminosi firmati Jacopo Tonelli, e il tanto amato Gerry Scotti per la prima volta su Rai 1.

Gaia apre le danze con la sua “Chiamo io chiami tu” ballerini e performance assicurata per lei. Le prime lacrime di commozione però, arrivano con Simone Cristicchi che ha deciso di portare sul palco di Sanremo la tragica malattia della madre, con “Quando sarai piccola”. Un tripudio di emozioni dedicata alla sua mamma, che ha commosso l’intera platea, regalando la prima standing ovation di questa edizione. Altra protagonista indiscussa della serata è la regina della musica italiana, Giorgia. Già quotata come favorita, “La cura per me” scritta da Blanco è la ballad per eccellenza. Testo, sound e la sua voce inconfondibile fanno si che questo brano ti resta in testa fino a toccare corde profonde dell’anima. Un bel 10 per lei.

Tra i pre favoriti del Festival ci sono Olly che ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile capacità di scrittura nell’arrivare al cuore di tutti noi con una ballad nostalgica dal titolo “Balorda Nostalgia”. Brunori Sas il poeta per eccellenza della musica contemporanea, ha confermato questo suo titolo con “L’albero delle noci”. Una dolce e toccante dichiarazione d’amore alla sua bambina. Noemi e Irama entrambi elegantissimi e convincenti con le loro “Se t’innamori muori” e “Lentamente” nate anche queste dalla penna inconfondibile di Blanco.

A far rimanere “delusi” tutti gli amanti del Fantasanremo è un Achille Lauro estremamente elegante e composto, un gentlemen di altri tempi lontano anni luci dalla sua performance in tutina del Festival del 2020. Nonostante la trasformazione “Inconscienti Giovani” conquista la sala stampa piazzandolo tra i primi 5 in classifica, e si anche noi.

A stupire invece il pubblico e la stampa è Lucio Corsi, il più eccentrico dei 29 artisti in gara. Viso bianco e look stravagante, gli è bastato sedersi al pianoforte per incantarci con la sua semplicità cantautorale, tanto da arrivare con una leggera sorpresa tra i primi 5 in classifica.

Confermano il loro hype Tony Effe e Fedez. Il primo scende le scalinate dell’Ariston con un look tutto nuovo, via i soliti vistosi gioielli e coperti i tatuaggi con il make-up. Quello di ieri sera era un Tony Effe in total white candido e elegante mentre cantava la sua Roma in “Damme’na mano”. Contro ogni aspettativa abbiamo assistito a un Fedez sicuro, schietto e carico come non mai con questi occhi neri che stanno facendo tanto discutere, ma che in realtà sono l’esatto specchio visivo di ciò che la sua canzone “Battiti”, vuole comunicare.

Super ospite della serata Jovanotti, come sempre una garanzia. Il suo è stato un piccolo, grande show che ha fatto ballare tutta la platea dell’Ariston e non solo.

Si conclude la serata con la rivelazione dei primi 5 nomi designati dalla sala stampa e dal web, proclamati in ordine casuale: Giorgia, Brunori Sas, Achille Lauro, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. L’appuntamento è questa sera alle 20.45 per la seconda puntata del Festival di Sanremo.

Arianna Neroni