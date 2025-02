Seconda serata del Festival di Sanremo, tornano le risate

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Seconda serata del Festival di Sanremo. Un Carlo Conti decisamente più rilassato e a suo agio, forse anche merito dei suoi tre co-conduttori. La prima a scendere le scale dell’Ariston è la top model Bianca Balti. Per lei solo il meglio dell’Haute Couture Italiana: Valentino, Armani Privè, Fendi Couture e Roberto Cavalli. Un cambio d’abito uno più bello dell’altro, tutti con una prerogativa comune, la luce, proprio come quella portata sul palco da Bianca. Le è bastato essere stata se stessa con le sue cicatrici in vista per far capire che a volte, “normalizzare” il dolore, è il più grande atto di forza che si possa fare per se stessi e per gli altri. Con il suo sorriso e la sua simpatia, senza vittimizzare o sensibilizzare a tutti i costi la sua malattia, è stata una splendida ed efficace co-conduttrice.

Seconda star ad affiancare Carlo conti il solo ed unico Cristiano Malgioglio. 50 metri di strascico rosso e tanto, tanto glamour che lo ha contraddistinto come sempre. La sua spontaneità e le sue battute irriverenti hanno finalmente dato al Festival quella quota di show che tanto aspettavamo. Contento il mondo social, che grazie alle sue battute e le sue gaffe, Cristiano è stato indubbiamente il “Re dei Meme” della serata. Non poteva non mancare la quota simpatia, Nino Frassica il terzo co-conduttore della serata. Momenti di risate assicurate, come la lettura del “Libro su Malgioglio”. Insomma Nino Frassica è una risata certa e Carlo Conti non poteva scegliere di meglio.

Ad aprire la serata il super ospite Damiano David, il front man dei Måneskin, ci ha regalato un momento magico, un omaggio a Lucio Dalla con “Felicità”. A rendere il tutto ancora più magico la presenza sul palco di Alessandro Borghi, accompagnato dal suo nipotino Vittorio scoppiato in lacrime a fine esibizione.

A ricordarci quanto la musica non abbia età è stato l’arrivo sul palco di Alessandro Genovesi, 6 anni. Arrivato a stento ai pedali del pianoforte, Alessandro ci ha regalato una strabiliante performance di “Champagne”. Il piccolo artista infatti, interpreterà proprio il ruolo di Peppino Di Capri da bambino nella serie tv in uscita il 24 marzo 2025 su Rai 1.

Un momento da ricordare è l’arrivo del grande cinema sul palco dell’Ariston. Per presentare “Follemente” il nuovo film di Paolo Genovese, in uscita il 20 febbraio 2025 in tutte le sale, un cast stellare. In prima linea i protagonisti Pilar Fogliati e Edoardo Leo, seguiti da Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Quest’ultimo ci ha deliziato con una perfomance canora sulle note di “Somebody To Love” dei Queen, accompagnato dal resto del cast.

Quindici sono stati i cantanti ad esibirsi ieri sera. Dalle lacrime di commozione di Francesca Michielin agli applausi infiniti del pubblico per le esibizioni di Giorgia e Simone Cristicchi; la grande sorpresa della serata è Fedez. Con la sua “Battito” non solo ha conquistato la sala stampa ma anche il pubblico a casa tanto da guadagnarsi uno dei 5 primi posti in classifica. Insieme a lui a ricevere maggior consenso dal pubblico a casa sono stati Achille Lauro, Lucio Corsi, Giorgia e Simone Cristicchi. Questa sera si esibiranno i restanti 14 cantanti in gara. Non ci resta che aspettare di vedere se anche questa sera il pubblico confermi le preferenze della sala stampa oppure no. L’appuntamento è sempre su Rai 1 alle 20.45 con la proclamazione del vincitore di Sanremo Giovane.

Arianna Neroni