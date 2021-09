Carmen Consoli con il nuovo singolo ” Una Domenica Al Mare”

Share Facebook

In radio e su tutte le piattaforme digitali il primo singolo del nuovo album “Volevo fare la rockstar”

“Se almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore / riaccenderemmo i lumi della ragione / Se almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore / saremmo un po’ più liberi di scegliere e amare / La vita è un giorno da ricordare /… La vita è una domenica al mare”. Carmen Consoli è tornata.

Dal 3 settembre arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “Una domenica al mare”, primo singolo estratto dal nuovo album di inediti “Volevo fare la rockstar”, in uscita il prossimo 24 settembre per Narciso/Polydor – Universal Music.



“Una domenica al mare” è un intreccio di immagini nitide che prendono forma tra chitarre, batteria e archi. Carmen torna con tutta la forza della sua cifra stilistica che fonde poetica e attualità in una trama musicale che da sempre trascende i generi e ipnotizza.