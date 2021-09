Daddy Yankee, torna con il singolo Métele al Perreo

Share Facebook

Twitter

Pinterest

L’icona del reggaeton e superstar globale, Daddy Yankee, torna oggi con il nuovo singolo “MÉTELE AL PERREO”, disponibile online anche il video ufficiale.

Il brano prodotto da Luny di Luny Tunes, è caratterizzato da un beat reggaeton in grado di catturare l’ascoltatore e contagiarlo con la sua energia.

Il video, diretto da Fernando Lugo, è girato a Porto Rico e porta con sè freschezza e divertimento, qualità tipiche dello stile di Daddy Yankee.

“MÉTELE AL PERREO” che si prospetta essere un altro grande successo, segue la scia di “SÚBELE EL VOLUMEN”, brano che ha già superato i 40 milioni di stream in continua crescita.

Il singolo è stato elogiato da Rolling Stone come “nato per la pista da ballo”, e recentemente è stato insignito del prestigioso premio “Agent of Change” ai “Premios Juventud” di Univision (PJ/Youth Awards), premio rivolto agli artisti che hanno usato la propria fama per aiutare a portare il cambiamento nel mondo,

Nel 2021 Daddy Yankee ha anche pubblicato “EL PONY.”, e il singolo doppio platino “PROBLEMA,” che ha eseguito al Jimmy Kimmel Live! e Good Morning America con delle performance indimenticabili.

Daddy Yankee è riconosciuto per aver trasformato il Reggaeton in un fenomeno culturale e musicale in tutto il mondo.

Con una solida carriera alle spalle, Daddy Yankee è uno degli artisti più popolari e seguiti di oggi, con oltre 60 milioni di follower sui social media e più di 7 miliardi di stream solo negli ultimi 12 mesi su YouTube, in cui è tra i primi 20 artisti globali.

Ha inoltre venduto oltre 17 milioni di album posizionato in classifica oltre 50 singoli ed è l’unico artista latino con 4 tracce in lingua spagnola ad aver raggiunto la Top 20 Billboard Hot 100.

Daddy Yankee è tutt’ora uno dei più riconosciuti e influenti nomi nella scena “Latin Urban”. È stato nominato come uno dei più influenti ispanici al mondo sia dalla CNN che dal Time Magazine.

È considerato il King del Reggaeton e uno dei fondatori di questo movimento globale. Il suo regno ha continuato con il successo di “Despacito”, nominato la canzone con più stream di sempre nonché video più visto di tutti i tempi.

Nel 2018, il suo singolo “Dura” è stato il 2° video più visto nel 2018 e nel 2019, “Con Calma” ha ottenuto il riconoscimento “Most Watched” su YouTube a livello globale. È stato inoltre nominato da Billboard come il Top Latin Artist del 2017. Sue altre hit mondiali sono “Gasolina”, “Rompe”, “Limbo”, e “Que Tire Pa’Lante”.

L’impegno filantropico di Yankee con “Daddy’s House” è stato insignito da Billboard con lo “Spirit of Hope Award”. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, Yankee ha ottenuto oltre 100 premi tra cui Latin Music Billboard Awards, Latin GRAMMYs, Latin American Music Awards e molti altri. Nel 2014 Daddy Yankee è stato inoltre insignito dell’ASCAP “Voice of Music Award”.