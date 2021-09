Eddie Vedder il nuovo singolo “Long Way”

Share Facebook

Eddie Vedder pubblica un nuovo singolo solista intitolato “Long Way” con la Seattle Surf/Republic Records. La canzone è la prima del prossimo album solista di Vedder “Earthling”.

Per questo brano l’artista ha lavorato con il produttore e vincitore di un Grammy Award, Andrew Watt, per la loro prima collaborazione insieme.



La voce iconica di Vedder unita alla produzione di Watt regala al brano una forte emotività.

L’artista insieme a Glen Hansard, è stato impegnato nella lavorazione di otto nuove composizioni per la colonna sonora originale del film “Flag Day” dove all’interno ritroviamo anchela famosa cantautrice Cat Power che ha contribuito con tre nuove canzoni originali, e il debutto di Olivia Vedder, figlia del cantautore,su due tracce.

Questi tredici brani fungono da accompagnamento musicale per il film Flag Day presentato al Festival di Cannes, interpretato e diretto dal vincitore dell’Academy Award Sean Penn e con sua figlia Dylan Penn.

Prossimamente Vedder si esibirà in una serie di festival con i Pearl Jam, tra cui Sea.Hear.Now. Festival il 18 settembre, l’Ohana Festival il 26 settembre e di nuovo durante l’Encore Weekend dell’Ohana Festival l’1 e il 2 ottobre. La band sarà in Italia per un’unica data, in programma il 25 giugno 2022 a Imola. Inoltre, Vedder si esibirà anche in uno speciale set da solista all’Ohana Festival il 25 settembre.