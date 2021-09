Matteo Faustini tre nuovi appuntamenti

Share Facebook

Dopo i precedenti appuntamenti live estivi che hanno visto il cantautore Matteo Faustini presentare il suo ultimo singolo “1+1” in giro per l’Italia, si aggiungono tre nuove e imperdibili date: il 14 settembre alle ore 21.00 all’anfiteatro della Villa Comunale di Forenza (PZ), il 25 settembre alle ore 21.00 al Teatro Sicomoro di Montirone (BS) e il 26 settembre alle ore 16.30 alla Villa del Bene di Volargne (VR).

Martedì 14 settembre sarà live per la prima volta in Basilicata con uno speciale concerto piano e voce nello spettacolare scenario dell’anfiteatro situato all’interno della Villa Comunale di Forenza (ingresso gratuito).

L’appuntamento del 25 settembre, che segna l’inizio del tour autunnale in una location a due passi dalla città natale del cantautore, si preannuncia unico e straordinario grazie alla possibilità di accedere alle prove dello show per uno speciale meet & greet con l’artista (dalle 17.00 alle 18.00), un raduno esclusivo in uno spazio inedito in cui Matteo canterà e dialogherà con i fan (biglietto solo concerto €15, pacchetto biglietto + meet & greet €20).

Durante il concerto, previsto alle ore 21.00, saranno presenti ospiti speciali come LE DEVA, gruppo pop tutto al femminile composto da Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, disco d’oro con “L’amore merita” e protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo durante la serata duetti con Orietta Berti; PIERDAVIDE CARONE, cantautore giunto al successo grazie alla partecipazione alla 9a edizione del talent “Amici” nella quale si classificò terzo vincendo il Premio della Critica e protagonista alla 62a edizione del Festival di Sanremo insieme al grande Maestro Lucio Dalla con il brano “Nanì”; la cantautrice FEDERICA MARINARI, già protagonista ad “Amici”, vincitrice di Area Sanremo 2020 e finalista del Festival di Castrocaro 2021; e la violinista FEDERICA QUARANTA, nota al pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo che per l’occasione presenterà una versione inedita di uno dei brani del giovane cantautore bresciano.

Opening act i cantautori Nove e Simone Goccia.

Domenica 26 settembre, invece, la musica di Matteo Faustini risuonerà nella splendida cornice di Villa del Bene di Volargne (VR). Alle 16.30 aprono il concerto Alessandro Cantalupo, Nove e Simone Goccia, mentre alle 17.00 la cantautrice FEDERICA MARINARI e il cantautore EMANUELE CORVAGLIA, noto per la sua partecipazione alla 12a edizione al talent “Amici”, raggiungeranno Matteo Faustini sul palco.

Il cantautore bresciano, inoltre, sarà ospite il 17 settembre alla Charity Dinner di Golf Franciacorta a Corte Franca (BS).

Per partecipare agli eventi in programma sarà necessario presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Gli appuntamenti live di Matteo Faustini sono realizzati da Doc Live e Vox Concerti che, in collaborazione con Newtone e Dischi dei Sognatori, si occuperanno della produzione del tour dell’artista nelle principali città italiane.

È in radio e in digitale il nuovo singolo “1+1”, un invito ad imparare ad amarsi, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale. Online il video, diretto da Nicola Conversa: https://youtu.be/FLqckXgxRLw.

Inoltre, è disponibile in digitale anche il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”. Online il video, diretto da Francesco Ferri Faggioli e che vede la partecipazione dei violinisti Federica Quaranta, Joele Micelli e Mauro Di Benedetto:

Matteo Faustini, classe 1994, è un cantautore bresciano che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da bambino.

Nel 2007, infatti, entra a far parte del coro delle voci bianche della Scala di Milano, mentre negli anni seguenti si mette in gioco con il teatro, entrando così a contatto con un mondo a lui nuovo e allo stesso tempo stimolante.

A 18 anni sente il bisogno di esprimersi attraverso la musica, intraprendendo così un percorso cantautoriale e sviluppando una forte esigenza di sperimentazione e ricerca musicale.

Parallelamente agli studi in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Matteo partecipa e vince vari concorsi musicali come “La VOCE di Lodi – The Tunnel” (incluso il premio della critica assegnato dalla cantautrice, compositrice e musicista Andrea Mirò) e il “Festival della Canzone – Città di Arese”, si classifica al secondo posto e vince il premio come miglior inedito al “Premio Franco Reitano” e si aggiudica una borsa di studio presso la “Lizard Accademie Musicali”.

Nel 2017 viene selezionato come finalista ad Area Sanremo ed è la voce della tribute band “Smooth Criminals”, con la quale ha portato in giro per l’Europa il mito di Michael Jackson.

Negli ultimi due anni, ha scritto più di 50 brani (alcuni dei quali insieme a Marco Rettani) come “Nel Bene e Nel Male”, in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il suo valore musicale e letterario.

Il primo album “Figli delle favole”, uscito nel febbraio 2020, ha debuttato al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK. Dal disco sono stati estratti inoltre i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte”, “La Bocca del Cuore” e il brano “Il Gobbo”, il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.