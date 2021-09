“Tornado” il nuovo singolo di Margherita Grechi

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Fuori oggi, venerdì 9 settembre, “TORNADO”, il nuovo singolo che presenta il progetto solista di MARGHERITA GRECHI, dj, musicista e cantautrice.

Prodotto da Bongi (Alessio Buongiorno) e alone.nowhere (Davide Foti) e distribuito da Believe Digital, il brano è disponibile in streaming e digital download al link https://bfan.link/margheritagrechi-tornado.

Dai palchi dei migliori club della scena milanese, all’esperienza come dj e musicista di Elodie, Margherita con “Tornado” segna l’inizio del percorso da cantautrice solista, intrapreso con lo scopo di approfondire pensieri e sentimenti intimi, raccontando storie, emozioni e vissuti personali attraverso i suoni che rievocano atmosfere e luoghi della notte e con cui è stata capace fin dall’inizio di ammaliare e far ballare il suo pubblico.

‘’Tornado – racconta l’artista – è una raccolta di immagini, di riflessioni e stati d’animo nel viaggio all’indietro che porta dal Club verso casa. Il brano perfetto da ballare di notte, da soli, per strada, insieme alla luna argento e ai propri pensieri sparsi nel vento.”

Margherita Grechi nasce a Grosseto nel 1993, si trasferisce a Milano per laurearsi in Architettura al Politecnico e parallelamente inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica e a costruire la sua carriera artistica come DJ, musicista e cantautrice. Collaborando alla direzione artistica dei format ‘’Linoleum’’ e ‘’A Night At San Junipero’’ suona come DJ in molti Locali importanti di Milano (Plastic, Fabrique, Magnolia, Amnesia ecc.) e diventa DJ Resident del Rocket Club.

‘’Linoleum’’ le permetterà di comparire nelle Line Up di noti Festival musicali e di suonare il suo Set in varie Venue d’Italia in apertura alle esibizioni di artisti del calibro di Imagine Dragons, Blink-182, Linkin Park, The Vaccines, mø e Måneskin.

Da giugno 2019 diventa DJ e musicista della cantante Pop Elodie, condividendo con lei palchi come quello dell’Arena di Verona ed eventi musicali come Battiti Live, RTL 102.5 Power Hits, Deejay on Stage ecc.

Approfondisce gli studi di musica e produzione musicale e inizia a collaborare come DJ e Sound Designer per vari Brand di moda e beauty come Gucci, Puma, Kenzo, Pinko, Myss Sixty e Sephora.

Approfittando dello stop dovuto al Covid della maggior parte delle sue attività musicali, Margherita si chiude in studio con due amici produttori (Alessio Buongiorno di BHMG e Davide Foti di Studio Cemento) e decide di dar vita ad un progetto solista che aveva nel cassetto da tempo.

Con le sue varie esperienze nel campo esplora diversi generi e tendenze: dalla scena Pop, alla scena Alternative, divorando una enorme quantità di live e dischi fino alla scena Clubbing e alla musica Elettronica, Techno e House, generi protagonisti dei suoi DJ Set.