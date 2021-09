Ashe arriva in Italia per un nuovo appuntamento

La cantante californiana Ashe, che ha raggiunto l’apice del successo con il suo brano Moral of the Story, arriva in Italia per un nuovo appuntamento il 13 giugno 2022 al Fabrique di Milano.

Originaria della California, dopo essersi laureata in composizione e produzione presso la Berklee College of Music, Ashe si è imposta sulla scena pop grazie alla sua voce vintage, guadagnandosi presto una visibilità internazionale.

Con quasi un milione di follower su Instagram, oltre 9,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un milione di follower su TikTok e oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni, Ashe ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo Me Without You, accompagnato da un video sorprendente, con la direzione creativa di Ashe e diretto da Jason Lester.

L’album di debutto Ashlyn pubblicato a maggio 2021 segue il successo di Moral of the Story Chapters 1 & 2 (un doppio EP prodotto da FINNEAS).

Nel suo ultimo progetto discografico Ashe costruisce attorno ai suoi testi introspettivi delle sinfonie elaborate, che spaziano dal pop orchestrale al grandioso rock degli anni Settanta, fino a delle ballate senza tempo, suonate al pianoforte.

Ashlyn contiene anche la sua acclamata collaborazione con FINNEAS Till Forever Falls Apart, che ha raggiunto oltre 63 milioni di stream e il suo formidabile successo Moral The Story, con oltre 803 milioni di stream in tutto il mondo e la famosa Save Myself.

Il 2021 si sta rivelando un anno incredibilmente emozionante per la giovane cantante californiana, nominata come YouTube Music Artist on the Rise, dove produrrà una serie di contenuti unici, tra cui una performance e un documentario coinvolgente, che darà ai fan l’occasione di prender parte al viaggio che Ashe sta compiendo nel mondo musicale.

Con una toccante ed elegante interpretazione del brano di Norah Jones Don’t Know Why, Ashe si è anche esibita per GRAMMY.com nella serie Reimagined At Home.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 16 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 17 settembre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.