“Popolari” il nuovo singolo di Blind

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Fuori venerdì 17 settembre sulle piattaforme streaming e digitali “POPOLARI” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di BLIND. Il brano è disponibile da oggi, lunedì 13 settembre, in pre-save al link https://bit.ly/presave_Popolari.

“POPOLARI”, prodotto da Santos, è un brano trap dal beat serrato, in cui BLIND, attraverso le sue barre, racconta del quartiere popolare da cui tutto ha avuto inizio e dei traguardi che vuole raggiungere con la sua musica, portando con sé il desiderio di non arrendersi mai e di arrivare il più lontano possibile, restando sempre fedele a se stesso.

“Popolari” arriva dopo i singoli “Triste”, nato dalla collaborazione con Giaime e prodotto da SIXPM, e “Promettimi”, brano che l’ha visto duettare al fianco di due ospiti d’eccezione, Guè Pequeno e Nicola Siciliano, e con cui l’artista ha confermato il grande successo ottenuto ad X FACTOR 2020 con la sua “Cuore Nero”, singolo certificato platino – dopo il risultato record di aver conquistato il disco d’oro ancor prima della fine del programma.

Franco Rujan, in arte Blind, ha 20 anni e vive a Perugia. Vuole riscattare il suo passato attraverso la sua musica. Ha deciso di chiamare il suo progetto Blind perché l’unica cosa che vede davanti a sé è il suo obiettivo di fare musica.

Ha partecipato all’edizione di X FACTOR 2020 nella categoria Under Uomini, dove ha colpito da subito giudici e pubblico: su YouTube, la clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici “Cuore Nero” ha superato le 3 milioni di visualizzazioni.

Arrivato in finale, Blind pubblica insieme agli altri finalisti il suo primo EP, dal titolo “Cuore Nero” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020 e ”Hola”, un inedito prodotto da Frankie Watch. L’EP riscuote un grande successo e in particolare l’omonimo singolo conquista la certificazione di disco di platino.

A febbraio 2021 esce il singolo “Promettimi” feat. Guè Pequeno e Nicola Siciliano, mentre ad aprile partecipa al brano “Non cambi mai” di Mameli, firmandone il featuring con Nashley.

Blind non si è fermato ai testi delle canzoni per raccontare il suo passato, ma ha deciso di mettersi a nudo in “Cicatrici”, libro autobiografico pubblicato a giugno di quest’anno, in cui racconta le sue debolezze e paure di una vita che sta trovando finalmente il modo di riscattarsi attraverso la musica.

Quest’estate pubblica il suo ultimo singolo “Triste” in collaborazione con Giaime, prodotto da SIXPM.