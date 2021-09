Tony Bennett feat Lady Gaga il singolo ” I Get A Kick Out Of You”

“LOVE FOR SALE” è il titolo del nuovo album collaborativo che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di “CHEEK TO CHEEK”. Il disco verrà pubblicato il prossimo 1 ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti.

Ad anticipare l’album è “I Get A Kick Out Of You”, cover di Cole Porter tratta dal musical “Anything Goes” del 1934.

“LOVE FOR SALE” sarà disponibile in edizione standard, deluxe, vinile e un box set da collezione ed è già disponibile per il preorder.

Tony Bennett ha celebrato ad agosto il suo 95mo compleanno con lo show ONE LAST TIME: AN EVENING WITH TONY BENNETT AND LADY GAGA alla Radio City Music Hall durante il quale ha presentato i brani che hanno segnato la sua carriera.

L’idea di pubblicare “LOVE FOR SALE” era già nell’aria quando i due artisti hanno pubblicato il primo disco collaborativo “Cheek to Cheek”, disco pubblicato nel 2014 che ha debuttato al 1° posto della Classifica Billobard e ha vinto nel 2015 il Grammy per la categoria “Best Pop Traditional Vocal Album”.

Registrato agli Electric Lady Studios a New York City, il disco contiene un mix di brani jazz registrati sia con arrangiamenti orchestrali che con un ensamble jazz.

Al tempo delle registrazioni a Bennett era già stato diagnosticato l’Alzheimer, una condizione che la famiglia ha reso pubblica agli inizi di quest’anno.