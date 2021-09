Domenica in prima serata su Sky Arte “Extraliscio – Punk da balera”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da oggi, venerdì 17 settembre, è in radio il singolo “LA NAVE SUL MONTE” degli EXTRALISCIO, accompagnato dal primo capitolo del filmino “La nave sul monte” con regia di Elisabetta Sgarbi, disponibile su Youtube

“La nave sul monte” è un brano scritto da Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi su musica di Mirco Mariani, che apre non solo il doppio album “È bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), disponibile in versione fisica (doppio CD e doppio Vinile) e digitale, ma anche tutti i concerti degli Extraliscio.

È esplicitamente ispirato al capolavoro “Fitzcarraldo” di Herzog, dove la voce della festa è affidata a Le Mystere Des Voix Bulgares. Un uomo dai capelli spettinati sogna di portare una nave sul monte, accompagnato dalle note di un Caruso che esce dal grammofono. Il coro bulgaro dà la voce agli aborigeni che si uniscono all’impresa apparentemente impossibile, una ossessione che viene affidata all’immagine ripetuta del fieno.

Un brano che ha conquistato anche la 78ª Mostra Internazionale D’arte Cinematografica di Venezia grazie all’omonimo filmino di Elisabetta Sgarbi, presentato a Isola Edipo in accordo con le Giornate degli Autori, a cui fa da colonna sonora in due versioni: quella originale e una strumentale composta appositamente per il progetto cinematografico.

Dopo “È bello perdersi”, che ha vinto il Pesaro film Festival 2021 (sezione VedoMusica), il filmino “La nave sul monte” è il secondo lavoro della neonata casa di produzione I FILMINI di Elisabetta Sgarbi e Mirco Mariani, con la collaborazione di Eugenio Lio.

Approda su Sky Arte “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA” di Elisabetta Sgarbi, il film dedicato agli Extraliscio e alla tradizione romagnola! Sarà trasmesso su Sky Arte domenica 19 settembre in prima serata (ore 21.15) e in replica lunedì 20 settembre (ore 14.30), venerdì 24 settembre (9.15) e domenica 26 settembre (14.30). Il film sarà inoltre disponibile on demand e in streaming su NOW.

Martedì 21 settembre gli EXTRALISCIO saliranno sul palco dell’Arena di Verona, tra i protagonisti di “Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato”, accompagnati dall’orchestra diretta da Roberto Molinelli. Una serata omaggio all’artista senza tempo, scomparso lo scorso 18 maggio, che, come dice Mirco Mariani, rappresenta la sintesi perfetta tra parole, ricerca di suoni e avanguardia. Seguendo l’esempio di Franco Battiato, anche gli Extraliscio hanno fatto del sovvertire le regole e della commistione di suoni il loro marchio di fabbrica, creando una musica popolare e colta al tempo stesso.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.