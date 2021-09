Adam Levine il nuovo singolo “Good Mood “

Share Facebook

È arrivato venerdì anche in Italia “Paw Patrol: Il Film”, il nuovo lungometraggio tratto della fortunata serie d’animazione canadese a cui ADAM LEVINE ha prestato la voce per la colonna sonora GOOD MOOD, dal 1 ottobre anche in radio!

Il film, nuovo fenomeno per bambini negli Stati Uniti, è stato tra i più visti al cinema anche nel primo weekend di programmazione cinematografica in Italia!

Sulla scia di altre grandi colonne sonore di film d’animazione diventate hit contemporanee, GOOD MOOD promette di essere la scarica di buon umore perfetta per affrontare l’arrivo della fredda stagione!

Sui motivi che lo hanno portato a firmare GOOD MOOD, ADAM LEVINE ha dichiarato che prendere parte al film lo avrebbe reso un eroe agli occhi di sua figlia – ed aggiunge: “GOOD MOOD è semplicemente una jam divertente, felice e spensierata!”.

Oltre a Levine, hanno preso parte al film prestando la voce ai protagonisti anche Kim Kardashian, Tyler Perry e Jimmy Kimmel.