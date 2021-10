Skylar Grey con il singolo “Last one standing”

Share Facebook

“LAST ONE STANDING” è la colonna sonora di “Venom: La Furia di Carnage” – ovvero il sequel dell’omonimo film Marvel del 2018 con protagonista Tom Hardy – nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 14 ottobre.

Il brano arriva in occasione dell’uscita del film in America e vede tornare a collaborare la star mondiale della musica hip-hop EMINEM e la cantante SKYLAR GREY, questa volta insieme anche a POLO G e MOZZY.

Come ha infatti simpaticamente twittato EMINEM in occasione della release del singolo: « ho portato alcuni amici per la “carneficina” ».



Il rapper di Detroit aveva già prestato la sua voce per la colonna sonora del primo film “Venom” con l’omonimo singolo, ovvero il secondo estratto dal suo decimo album in studio “Kamikaze”.



“LAST ONE STANDING” è una traccia forte, potente, adatta a rappresentare l’antieroe Venom: “è la vendetta dei nerd, in tutti i sensi della parola”, rappa EMINEM nella canzone.



Parlando del brano, SKYLAR GRAY ha dichiarato: “mi sono davvero concentrata nel trovare le giuste collaborazioni e i giusti progetti cinematografici e televisivi.

Questa canzone è nata come una sorta di tempesta perfetta”. L’artista ha poi aggiunto: “Venom è uno dei miei supereroi preferiti perché è un antieroe e mi ci ritrovo. Inoltre Tom Hardy è uno dei miei attori preferiti. Sono onorata di far parte di questo progetto”.

“LAST ONE STANDING” segna l’ultimo progetto collaborativo di EMINEM e SKYLAR GREY, il cui sodalizio musicale è iniziato oltre un decennio fa. Recentemente hanno lavorato insieme per i brani “Leaving Heaven” e “Black Magic” contenuti nell’ultimo album di EMINEM “Music To Be Murdered By” che debuttò al #1 della Billboard 200.



Il rapper sarà uno dei protagonisti del prossimo “Pepsi Super Bowl Halftime Show” a febbraio 2022 e salirà sul palco insieme ad altri pesi massimi della musica hip-hop mondiale come Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.