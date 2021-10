Rocco Hunt il video di “Fantastica” feat Boomdabash

Share Facebook

È online da ora il video di “FANTASTICA” (Epic/Sony Music), il nuovo brano di ROCCO HUNT ft. Boomdabash.

Dopo aver conquistato il pubblico italiano e internazionale con la sua ultima hit “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena, l’hit maker campano rinnova la fortunata collaborazione con i Boomdabash in questo brano dal sapore nostalgico che ricorda l’estate appena finita: https://Epic.lnk.to/Fantastica

Il video, diretto da Fabrizio Conte e ambientato in Salento

Questo brano, scritto dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e prodotto da Zef, si aggiunge ai grandi successi scritti per e con i Boomdabash come “Karaoke” ft. Alessandra Amoroso (insieme a Takagi & Ketra e Federica Abbate), “Don’t Worry”, “Mambo Salentino” ft. Alessandra Amoroso, “Per Un Milione” e “Portami con te”.

Rocco Hunt è reduce dal successo di questa estate con il brano “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (già disco di PLATINO) che ha superato i 42 milioni di stream su Spotify e i 49 milioni di views su YouTube. Il brano è uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt.

Inarrestabile anche il successo di “A un passo dalla Luna”, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di PLATINO in Italia e 6 in Spagna per un totale di 12 dischi di PLATINO.

Oltre ai suoi brani, Hunt è anche autore delle più grandi hit degli ultimi anni: ai già citati brani scritti per i Boomdabash si aggiungono anche “Moscow Mule” (certificazione 2 Platini) di Benji & Fede, “Roma-Bangkok” (certificazione Diamante) di Baby K e Giusy Ferreri e “Señorita”, l’ultimo singolo di Clementino e Nina Zilli, solo per citarne alcuni.