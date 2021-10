Justin Bieber il nuovo singolo “Ghost”

Share Facebook

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti in tutto il mondo – n°1 in classifica in 16 Paesi tra cui gli Stati Uniti; tre dischi di platino e quattro dischi d’oro già certificati, compreso un disco d’oro in Italia; un MTV video Music Award per il video del singolo Peaches – continua il percorso trionfale di Justice, sesto album di Justin Bieber: da venerdì 8 ottobre arriva in radio il nuovo singolo Ghost (https://island.lnk.to/ghost), un brano pop contemporaneo che mescola le ultime tendenze dell’EDM da ascolto alle suggestioni senza tempo di una chitarra acustica. Lo stesso giorno, alle 6.00 del mattino ora italiana, è prevista anche la première del videoclip.



Ma le sorprese, per i fan di Justin, non sono finite qui: sempre venerdì 8 ottobre debutterà in esclusiva su Amazon Prime il documentario Justin Bieber: Our World, uno scorcio privilegiato sul mondo dell’artista che includerà immagini di backstage, il making of dell’album e la performance di capodanno realizzata per T-Mobile.

