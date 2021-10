Share Facebook

Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Måneskin tornano con “MAMMAMIA”, il nuovo singolo fuori l’8 ottobre 2021.

Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Måneskin, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante.

Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ritorno alla dimensione live questo inverno e il prossimo anno, sui palchi delle più importanti città europee durante il “LOUD KIDS ON TOUR” (andato SOLD OUT in meno di due ore dall’apertura delle prevendite), organizzato e prodotto da VIVO Concerti e previsto per i mesi di febbraio e marzo 2022.

Torneranno inoltre in Italia, dove si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch’esse tutte SOLD OUT (sempre organizzate e prodotte da VIVO Concerti), a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma (www.rockinroma.com).

“LOUD KIDS ON TOUR” 2022

6 febbraio || London, UK @ O2 Academy Brixton – SOLD OUT

10 febbraio || Bruxelles, Belgium @ Forest National– SOLD OUT

12 febbraio || Esch-sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal– SOLD OUT

15 febbraio || Warsaw, Poland @ Torwar Hall – SOLD OUT

18 febbraio || Wien, Austria @ Stadthalle– SOLD OUT

21 febbraio || Paris, France @ Le Zenith– SOLD OUT

24 febbraio || Zurich, Switzerland @ Halle 622– SOLD OUT

26 febbraio || Berlin, Germany @ Verti Music Hall– SOLD OUT

28 febbraio || Prague, Czech Republic @ Mala Sportovni Hala – SOLD OUT

1 marzo || Budapest, Hungary @ Barba Negra – SOLD OUT

3 marzo || Amsterdam, The Netherlands @ AFAS Live– SOLD OUT

7 marzo || Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza– SOLD OUT

9 marzo || Moscow, Russia @ Stadium Live– SOLD OUT

11 marzo || St. Petersburg, Russia @ Tinkoff Arena– SOLD OUT

13 marzo || Tallinn, Estonia @ Saku Suurhall– SOLD OUT

14 marzo || Riga, Latvia @ Arena Riga– SOLD OUT

MÅNESKIN LIVE

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo

Biglietti disponibili su vivoconcerti.com e in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

BIOGRAFIA

Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock’n’roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione.

Contano attualmente oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo il successo dell’album “Il ballo della vita” (uscito il 26 ottobre 2018), a cui è seguito un lungo tour in tutta Europa e nei principali club e festival italiani, il 30 ottobre 2020 i Måneskin pubblicano il nuovo singolo “VENT’ANNI”.

Vincono la 71a edizione del Festival di Sanremo con il brano “ZITTI E BUONI” e trionfano all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, conquistando il primo posto, con un successo internazionale consacrato in poche settimane da numerosi dischi d’oro e di platino collezionati in oltre 15 Paesi nel mondo.

Il 19 marzo 2021 esce il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, a cui seguirà una tournée (organizzata e prodotta da Vivo Concerti) sold out nei palazzetti italiani a partire da dicembre 2021, oltre a un tour nelle principali città europee, previsto per il 2022.

Il 15 luglio 2021 presentano con una première mondiale su YouTube il videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE” ottenendo in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni, finendo in tendenza in 67 Paesi e posizionandosi alla numero #20 nella classifica mondiale dei migliori artisti. La canzone vanta anche una straordinaria versione in collaborazione con la leggenda del rock Iggy Pop, uscita il 6 agosto 2021. I Måneskin si sono distinti con altri strabilianti primati, conquistando la #1 posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con “Beggin’”, brano che assieme a “I WANNA BE YOUR SLAVE” si è classificato anche nella Uk Singles Charts – rispettivamente in posizione #10 e #6 – confermando così la band come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.

Il 25 settembre si esibiscono da headliner insieme a Doja Cat e Ed Sheeran all’evento Global Citizen Live 2021 da Parigi. L’8 ottobre esce “MAMMAMIA”, il nuovo singolo.