Seconda edizione di “Impronte” direttore artisitco Enrico Ruggeri

Da lunedì 11 ottobre al 23 ottobre si terrà a Milano, nella splendida cornice della Basilica di San Celso (Corso Italia, 37), tempio romanico-lombardo risalente a prima dell’anno mille, la seconda edizione di IMPRONTE un contenitore di performance musicali d’autore, presentazioni letterarie, opere e colloqui d’arte con direttore artistico ENRICO RUGGERI.

La rassegna, creata e sostenuta da Giovanni Favero, inesauribile motore che ha sensibilizzato sponsor e forze creative, nobilitando l’idea del “mecenatismo” come intervento culturale e artistico, è un momento di riflessione culturale in cui dialogano arte, musica e letteratura per stimolare coscienza e intelletto.

Di seguito il programma:

11 ottobre (ore 18.00): vernissage, mostra delle opere di Anna Roberti e Remo Rachini.

12 ottobre (ore 18.00): “Musica e parole” con Enrico Ruggeri, Davide Brambilla e Paolo Zanetti.

14 ottobre (ore 18.00): Enrico Ruggeri intervista lo scrittore e giornalista Vittorio Macioce / concerto al pianoforte di Giuseppina Torre.

16 ottobre (ore 16.30): dialogo tra Enrico Ruggeri e Michele Monina / concerto del polistrumentista Stefano Corradi.

17 ottobre (ore 16.30): Ambient Music con Silvio Capeccia e Fulvio Muzio / colloquio d’arte con Alessandro Bruni.

19 ottobre (ore 17.30): Enrico Ruggeri intervista Enzo Gentile sul libro “Onda su onda”.

20 ottobre (ore 17.30): Enrico Ruggeri intervista Alberto Patrucco sul libro “Abbrassens”.

21 ottobre (ore 17.30): Alberto Patrucco racconta e suona Georges Brassens.

23 ottobre (ore 17.30): Ezio Guaitamacchi racconta il libro “Amore, morte & rock’n’roll” con musiche eseguite da Andrea Mirò e Brunella Boschetti.

Una rassegna importante che anche quest’anno ha colto nel segno, essendo quasi esauriti i posti disponibili a pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni www.impronte-accapierre.com/edizione-2021.

Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico, Presidente della Nazionale Cantanti, è tra gli artisti che quest’anno ricevono il PREMIO TENCO alla carriera!

Verrà premiato e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un set inedito il 21 ottobre, in occasione della prima serata della 44a edizione della Rassegna della Canzone d’autore – Premio Tenco 2021. Enrico Ruggeri non saliva sul palco del Tenco dal 1988.

Di seguito la motivazione del Premio: «Ondivago tra le tipiche atmosfere del rock, così dense di stimoli suggestivi, e il mondo evocativo della chanson, ama scavare nel ramificato universo dei sentimenti e delle emozioni con il linguaggio discorsivo della quotidianità, lontano da ogni pretesa o artificio letterario.

Eppure, grazie anche all’uso di rime e assonanze sapientemente distribuite con apparente noncuranza, si dimostra sapiente creatore di originali costrutti espressivi. Musiche sempre accattivanti sanno rivestire i suoi testi creando originali connubi che sono poi esaltati da un inconfondibile timbro vocale. Quando si dice l’artista…».