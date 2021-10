Jesy Nelson debutta da solista con “Boyz”

Share Facebook

Jesy Nelson, dopo aver lasciato alla fine del 2020 la girl band delle Little Mix, debutta come solista con il singolo ‘Boyz’ in collaborazione con Nicki Minaj, dall’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali.



Ispirandosi all’hip-hop e all’R&B statunitense degli anni duemila con cui è cresciuta, Jesy campiona il classico di P Diddy del 2001 “Bad Boy 4 Life” e si avvale della collaborazione della megastar del rap Nicki Minaj, con la quale aveva già lavorato in passato.



Jesy è pronta ad entrare nel mondo delle celebrità da solista, preparandosi così alla carriera che ha sempre sognato, “ho sempre voluto essere me stessa e mostrarmi per quella che sono realmente” ha dichiarato. “Voglio che i miei fan ascoltino genuinamente le mie storie. Questa è la musica che ho sempre voluto fare”.