Sam Fischer con il singolo ” Hopeless Romantic”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 29 ottobre “HOPELESS ROMANTIC”, il nuovo singolo del talentuoso cantautore australiano da milioni di stream SAM FISCHER!

Travolgente ed emozionante, “HOPELESS ROMANTIC” è un brano in perfetto stile “Fischer”, in cui il cantautore parla delle difficoltà affrontate come artista e di come invece, secondo la propria visione romantica, dovrebbe essere ogni giorno.

Al testo profondo e intimo si contrappone un sound pop melodico, che cresce fino ad esplodere in un accattivante ritornello.

“Ci son stati momenti, negli ultimi 2 anni, in cui ho davvero creduto di non riuscire a fare ciò che sognavo di fare come artista – ha affermato Sam Fischer – Le performance virtuali han cominciato a rendermi davvero triste e allo stesso tempo a farmi sentire colpevole, perchè non riuscivo ad apprezzare ciò che dopotutto avevo.

Mi rifiutavo di accettare la realtà, trovandomi a immaginare una versione romantica di una vita che semplicemente non esisteva. Questo è ciò di cui parla veramente Hopeless Romantic.

Anche se devo dire che essendo appena tornato dal mio primo tour da headliner, dove ho incontrato per la prima volta i miei fan, che solo le persone che mi permettono di vivere questa vita, mi sento in un momento migliore”.

Sam Fischer ha debuttato con il singolo “This City”, una hit virale che attualmente conta MEZZO MILIARDO di stream, certificata 2x PLATINO in Australia, PLATINO in UK e ORO in USA, Nuova Zelanda e Svizzera.

Il brano “What Other People Say” con Demi Lovato ha totalizzato 45 MILIONI di stream a soli due giorni dalla pubblicazione.

Con l’EP d’esordio “Not A Hobby” ha subito attirato l’attenzione e il consenso di molti grazie alla sua voce profonda e ai suoi testi sinceri.

Ha accompagnato in tour il suo amico Lewis Capaldi ed ha entusiasmato le folle con la sua personalità vivace e il suo amore puro e sincero per la scrittura.

Ora vive a Los Angeles e ha scritto per artisti del calibro di Ciara, Lennon Stella, Louis Tomlinson, Elle King, Jessie J, Virginia To Vegas e molti altri.