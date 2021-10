Share Facebook

“Bollywood” è il nuovo singolo di Loredana Berté. Il brano anticipa la release di “Manifesto” – prodotto da Luca Chiaravalli, l’attesissimo album di inediti per Warner Music, fuori dappertutto dal prossimo 5 novembre.

Il titolo del brano fotografa da subito il mondo musicale di un’artista italiana da sempre cosmopolita e internazionale. Un’artista con una lunga e grandissima storia che ad ogni nuova uscita ha saputo però abbracciare la contemporaneità, anzi spesso ha anticipato i tempi, nei suoni e nei testi delle sue canzoni.

Già al primo ascolto “Bollywood” ti prende per mano e ti porta in un nuovo mondo, il testo è ricco di immagini che raccontano una riconquistata voglia di fare festa, … “facciamo festa come a Bollywood… ma ricordiamoci sempre … “che sottile linea c’è tra caos e libertà”.

Nelle canzoni di Loredana troviamo sempre una profondità che rimane nel tempo e anche in “Bollywood” con parole chiare e dirette si ricorda l’eguaglianza, il diritto ad essere liberi, perché siamo in un mondo “dai mille colori e da sempre ci sto bene in questo melting pot”.

Loredana Berté ha sempre viaggiato tantissimo, dal Messico alla Cina, dalla Giamaica al Brasile, spinta dalla curiosità verso tutte le culture.

La stessa curiosità che ha sempre avuto per le contaminazioni artistiche, che nella sua musica sono un tratto distintivo, nessuna barriera in geografia come per i generi musicali: ha spaziato dal rock al funky, dal reggae al rap, ovunque nuove frontiere e mai confini.

In “Bollywood” beat e suoni internazionali per un testo scritto da Riccardo Zanotti frontman dei Pinguini Tattici Nucleari con l’autore e produttore Giorgio Pesenti.

Alla scrittura ha partecipato anche la stessa Loredana, facendo nascere una bella e inedita collaborazione anche per il testo di questo nuovo singolo, tra l’artista – che ha sempre amato mettersi in gioco con il nuovo e i giovani, e uno degli autori e cantanti più originali e amati della scena italiana.

Per il video del nuovo singolo tornano i ConiglioViola, duo artistico formato da Brice Coniglio e Andrea Raviola che da anni collabora con successo con Loredana Bertè e che di recente ha cartoonizzato con grandissimo successo di view “Figlia di…”.

ConiglioViola (Brice Coniglio e Andrea Raviola) è il duo più eclettico dell’arte contemporanea italiana: i più giovani artisti a cui sia stata dedicata una personale al PAC di Milano (2009).

Sin dai primi anni 2000 hanno trasformato il videoclip in una forma d’arte collaborando con numerosi personaggi della musica, della letteratura e della moda.

Per “Bollywood” hanno ideato un cartoon pop e colorato, raffinato nel disegno dei personaggi, perfetto per far in immergere gli ascoltatori in “una giungla dentro la citta”, che esalta … “il desiderio di fermarsi cantare, ballare… fare festa come in un musical di Bollywood ”.