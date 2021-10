La Rappresentante di Lista annuncia l’instore tour del libro

Share Facebook

Alla vigilia della pubblicazione del suo primo romanzo MAIMAMMA, edito dal Saggiatore e in uscita domani, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA annuncia il tour indoor che nel 2022 porterà sui palchi dei principali club italiani l’ultimo lavoro in studio, My Mamma.

MY MAMMA – TOUR CLUB 2022 prenderà il via a Roma (17 marzo 2022, Atlantico Live), per poi proseguire a Napoli (18 marzo 2022, Casa della Musica), Torino (22 marzo 2022, Teatro della Concordia, Venaria), Padova (23 marzo 2022, Hall), Bologna (29 marzo, Estragon), Firenze (30 marzo, Tuscany Hall), Milano (5 aprile, Fabrique).

“A Marzo ci ritroveremo nei club di tutt’Italia – racconta LRDL – e stavolta sarà esattamente come volevamo. Se fosse un musical sarebbe pazzesco, se fosse un concerto sarebbe la fine del mondo, se fosse una festa sarebbe una rivolta.

Il puzzle adesso è quasi completo.

Con l’uscita di Maimamma vi racconteremo la storia che sta dietro all’album, che ci ha ossessionato per anni. Vi porteremo dentro un mondo a tinte forti, lo stesso universo che ci ha inghiottiti quando abbiamo iniziato a scrivere queste canzoni. Da domani sarà tutto vostro. Seguiteci fino alla fine del mondo”.

Il 2021 è stato un anno luminoso per LRDL: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Amare, certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche, e la pubblicazione del quarto album in studio My Mamma, la band è stata impegnata in un tour estivo che ha registrato una lunga serie di sold-out.

A coronare questo periodo di successi arriva ora anche un libro, MAIMAMMA, in uscita domani, giovedì 28 ottobre, legato a filo diretto con l’ultimo disco, con cui condivide la genesi e le tematiche.

MAIMAMMA è il romanzo di un’intera generazione, la storia di una donna – Lavinia – che sta per dare alla luce un figlio alle soglie dell’apocalisse. Sullo sfondo una città, che diventa uno scenario a tratti fantastico e distopico: tra dialoghi surreali e personaggi inafferrabili e fuori dagli schemi, una storia di amicizia e di amore, ma soprattutto di crescita e scoperta di sé.

MAIMAMMA verrà presentato con una serie di appuntamenti instore in tutta Italia a Palermo (28 ottobre h 18.00, Cinema Rouge et Noir), Milano (29 ottobre h 18.30, Feltrinelli Piazza Piemonte), Padova (2 novembre h 18.00, Centro Polivalente San Gaetano), Genova (3 novembre h 18.00, Sala Albergo dei Poveri), Bologna (4 novembre h 18.00, Piazza Ravegnana – Galleria Acquaderni), Arezzo (5 novembre h 18.00, Oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino) e Roma (7 novembre h 18.00 – Galleria Alberto Sordi). Tutte le info qui: https://www.ilsaggiatore.com/editoriale/tour-maimamma/

Il germe della scrittura MAIMAMMA risale agli esordi del progetto de LRDL e ha accompagnato Veronica e Dario per anni, fino al lavoro sull’ultimo disco: MAIMAMMA, come l’album (quasi) omonimo affronta temi cari a LRDL, come quelli del corpo, della maternità, dell’ecologia, dell’eredità che lasceremo ai nostri figli.

Il legame con l’album My Mamma è chiaro sin dal titolo e dall’artwork di copertina del romanzo – ad opera di Alice Beniero – che riprende la reinterpretazione dell’Origine del mondo di Gustave Courbet, nel disco invece firmata da Manuela Di Pisa.

E proprio l’album My Mamma sarà protagonista indiscusso del tour che porterà il progetto di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina di nuovo sui palchi dei club italiani.

Se nel tour estivo 2021, infatti, l’urgenza era quella di reincontrare il proprio pubblico dopo lo stop forzato al tour di Go Go Diva nella primavera 2020, ora My Mamma può riconquistare la dimensione più cara a LRDL, quella del club.

MY MAMMA – TOUR CLUB 2022, in tutta la sua potenza, sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico alla base sia del disco che del romanzo in uscita.

MY MAMMA – TOUR CLUB 2022 è prodotto da Magellano Concerti e Woodworm. Prevendite disponibili dalle ore 16.00 di mercoledì 27 ottobre 2021 nei circuiti abituali.

MY MAMMA

TOUR CLUB 2022

17 marzo 2022 – Roma, Atlantico Live

18 marzo 2022 – Napoli, Casa della Musica

22 marzo 2022 – Venaria (TO), Teatro della Concordia

23 marzo 2022 – Padova, Hall

29 marzo 2022 – Bologna, Estragon

30 marzo 2022 – Firenze, Tuscany Hall

5 aprile 2022 – Milano, Fabrique