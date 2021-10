Vasco Brondi annuncia due nuove date live

Share Facebook

Dopo il grande riscontro ottenuto con l’album PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA pubblicato lo scorso maggio – il primo a suo nome dopo l’esperienza decennale de “Le luci della centrale elettrica” – VASCO BRONDI annuncia oggi due appuntamenti live per presentare lo spettacolo inedito UNA COSA SPIRITUALE: il 13 novembre 2021 al Teatro Comunale di Carpi, il 2 gennaio 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“UNA COSA SPIRITUALE è un’idea che da tempo avevo voglia di sviluppare e che negli ultimi mesi sono riuscito a mettere a fuoco – spiega Vasco Brondi – Sarà uno spettacolo terreno e ultraterreno, un’indagine nel doppio fondo di un mondo materialista. Un cortocircuito tra musiche sacre: candomblé e raga, madrigali e mantra, Bach e canti gregoriani.

Ci condurranno le voci e le parole di scrittori, poeti e filosofi, che hanno sovrapposto la ricerca artistica a quella mistica da Thoureau a Chandra Candiani, da Franco Battiato a Carrére, da Simone Weill a Tagore, da Rumi a Santa Teresa, da Mariangela Gualtieri ai CCCP. In mezzo le mie canzoni con personaggi in ricerca continua, che si agitano cercando la pace.”

Sul palco ad accompagnare Brondi ci saranno Andrea Faccioli alle chitarre, Daniela Savoldi al violoncello, Angelo Trabace al pianoforte e Niccolò Fornabaio alle percussioni.

I concerti sono organizzati da IMARTS International Music e Arts e Gibilterra, in collaborazione con il Teatro Comunale di Carpi per la data del 13 novembre 2021, l’Auditorium Parco della Musica e Ventidieci per quella del 2 gennaio 2022. Per info e biglietti www.vascobrondi.it.