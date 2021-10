Laura Pausini per la priva volta discografia completa su Apple Music

Share Facebook

Per la prima volta la riscoperta della discografia dell’artista simbolo dell’Italia nel mondo passa attraverso il suono di nuovissima generazione: Warner Music annuncia entro il 2021 la pubblicazione dell’intero catalogo di LAURA PAUSINI rimasterizzato in Audio Spaziale con Dolby Atmos e disponibile solo su Apple Music.

Un monumentale viaggio in più tappe che parte giovedì 28 ottobre con la pubblicazione nella nuova frontiera dell’Audio Spaziale di Io Sì, Fatti sentire, Simili e Laura Xmas, iconici album dell’artista che ha fatto la storia della musica italiana e non solo, capace di sovvertire con la sua arte le regole del mercato discografico mondiale.

Reduce da un anno di incredibili successi, la vincitrice del Golden Globe 2021 nella categoria Miglior Canzone Originale sarà il primo artista italiano a pubblicare l’intera discografia in Audio Spaziale, disponibile al link: https://apple.co/PausiniSpatialAudio.

Laura Pausini sarà anche il primo artista italiano ad essere intervistato su Apple Music Radio. Giovedì 4 novembre alle ore 9:00 su Apple Music Hits andrà in onda l’intervista esclusiva di Laura nello show di STROMBO, dj di spicco di Apple Music Radio, per una celebrazione della sua carriera in occasione della release della sua discografia in Audio Spaziale. Un appuntamento internazionale da non perdere.

La rivoluzionaria tecnologia lanciata da Apple Music lo scorso giugno ha trasformato il modo in cui la musica viene creata e ascoltata, garantendo innovative esperienze audio immersive e coinvolgenti, dal suono multidimensionale.

Dal 28 ottobre, e per i prossimi mesi, l’importante operazione annunciata da Warner Music porterà l’ascolto dei grandissimi lavori discografici di LAURA PAUSINI ad un livello qualitativo senza precedenti.

Il viaggio parte dalle ultime release, dall’ultimo trionfo della star italiana, che proprio quest’anno l’ha portata in vetta al mondo: Io sì – l’EP contenente il brano omonimo, canzone originale del film La vita davanti a sé – è valso a Laura premi e riconoscimenti leggendari tra cui la nomination agli Oscar 2021, in Italia un Nastro d’Argento, ma anche un Hollywood Music in Media Awards, un Satellite Award, e la vittoria al Golden Globe 2021 nella categoria Miglior Canzone Originale

Ad arricchire e completare questa prima lista di titoli c’è Fatti sentire, tredicesimo album di inediti uscito nel 2018 in occasione dei 25 anni di carriera, che è valso a Laura il suo quarto Latin Grammy.

E Simili, il dodicesimo album del 2015, pubblicato in versione italiana e spagnola e distribuito in oltre 60 paesi. Simili – album candidato ai Grammy Awards – l’invito a sentirsi parte di un unico universo, e il suo naturale sequel Fatti sentire, manifesto dell’accettarsi e del volersi bene per quello che si è, si colorano di sfumature sonore inedite con la nuova era dell’ascolto musicale firmata Audio Spaziale.

Infine, Laura Xmas, disco del 2016 con le più belle canzoni di Natale reinterpretate da Laura.

In occasione dell’uscita della prima release del catalogo, Laura4U promuove un’iniziativa esclusiva regalando a tutti i fan iscritti la possibilità di accedere a uno speciale abbonamento ad Apple Music per ascoltare gli album della loro beniamina “come non li avete mai sentiti prima!”.