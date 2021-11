“Due spicci” il nuovo singolo del rapper Vegas Jones

Share Facebook

Esce venerdì 5 novembre “DUE SPICCI” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo del rapper VEGAS JONES, prodotto dalla coppia di producer ICON808.

“DUE SPICCI”, dalle inconfondibili sonorità urban, unisce i peculiari tratti delle strofe rap alla leggerezza di un inciso dalla melodia aperta, con metriche taglienti in puro stile VEGAS JONES.

Nel testo, l’artista si interroga sul proprio vissuto e sul proprio percorso personale e lavorativo, con l’obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno, alzando sempre di più l’asticella.



Il nuovo brano segna il ritorno fiero e profondo di VEGAS JONES, considerato uno degli artisti della nuova generazione hip hop che meglio coniugano la tecnica tipica del rap a uno storytelling unico e riconoscibile.

Il singolo giunge a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’Ep “Giro veloce”, contenente sette brani realizzati con sei grandi ospiti della scena hip hop italiana, e dopo aver ottenuto il Disco d’Oro per l’album “La bella musica”, pubblicato nel 2019.

“DUE SPICCI” è impreziosito dalla produzione affidata agli ICON808, due artisti, autori e produttori che sentono di poter esprimere la loro musica senza schemi e limiti. Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli hanno una filosofia ben precisa, il loro lavoro è mosso da un approccio analitico nei confronti dell’idea musicale, che molte volte nasce da un’ispirazione o un’intuizione particolari, ma che affondano sempre le radici sia in una cultura musicale che arriva da lontano – dalla classica al jazz, fino al rock – sia nell’hip hop contemporaneo.

VEGAS JONES, nome d’arte di Matteo Privitera, è un rapper classe 1994 proveniente da Cinisello Balsamo, città alle porte di Milano.

Dopo “Chic Nisello”, mixtape di culto del 2016 che lo ha fatto notare da pubblico e addetti ai lavori della musica, nel 2018 e nel 2019 ha pubblicato due album ufficiali – rispettivamente “Bellaria” e “La bella musica” – che hanno ricevuto anche i consensi della critica.

A ottobre 2020, rilascia l’Ep “Giro Veloce”, sette brani al confine tra rap e trap con sei ospiti di assoluto rilievo che rappresentano al meglio le varie anime della scena hip hop italiana: Salmo, Mambolosco, Giaime, Nicola Siciliano, Tredici Pietro e, per la prima volta in qualità di rapper, il producer multiplatino Andry The Hitmaker.

Nel 2021 viene invitato a Sanremo da Aiello per la serata delle cover, in cui cantano “Gianna” di Rino Gaetano.