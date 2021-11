Napoli. “Pino Daniele Alive. La mostra”

Share Facebook

Celebriamo l’indimenticabile artista partenopeo PINO DANIELE con “PINO DANIELE ALIVE. LA MOSTRA”, un progetto espositivo multimediale e itinerante che è partito proprio da Napoli, dalla Fondazione Made in Cloister il 18 settembre e che resterà aperto fino al 31 dicembre 2021.

L’idea del progetto nasce dalla collaborazione del figlio di Pino Daniele, Alessandro Daniele, e del fotografo Guido Harari.

All’interno della mostra è possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera.

Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra: dai ritratti giovanili scattati da Lino Vairetti della band Osanna, alle immagini di Mimmo Jodice, Cesare Monti, Guido Harari, Luciano Viti, Giovanni Canitano, Adolfo Franzò, Roberto Panucci, Letizia Pepori.

La cornice suggestiva della Fondazione Made in Cloister, grazie alle sue caratteristiche architettoniche guida naturalmente il pubblico in un percorso multimediale, alla scoperta degli aspetti più complessi e privati dell’artista.

Ad arricchire l’esposizione anche oggetti e strumenti cari all’artista, tra gli altri, alcune sue chitarre rese celebri dalle copertine dei suoi dischi, il mandolino utilizzato per le registrazioni di Napule è e i fogli scritti di suo pugno con le scalette dei concerti.

Una soundtrack d’eccezione accompagna il pubblico nella visita: alcuni brani del repertorio dell’artista sono presentati in chiave inedita, con stralci audio della sola voce e/o della sola chitarra isolate dal resto degli strumenti. A ritmare la dimensione volutamente più intima dell’ascolto, i respiri di Pino Daniele inframmezzano le varie esecuzioni.

La mostra è anche un contenitore di attività no profit a cura della Pino Daniele Trust Onlus, che, grazie alla collaborazione di SIAE–Società Italiana degli Autori ed Editori, arricchisce il programma con una serie di momenti di formazione artistico-musicale con incontri dedicati ai licei musicali, istituzioni e corsi accreditati dal MIUR AFAM.

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA.

Siete fin da ora tutti invitati il 5 novembre alle ore 17.30 alla presentazione del catalogo della mostra e al firmalibro cui parteciperanno i due curatori ed alcuni dei fotografi esposti. Il catalogo può essere anche prenotato con firma e dedica di Guido Harari scrivendoci a info@wallofsoundgallery.com. Il suo costo è di 25 euro più spese di spedizione.

Questo progetto porta Pino Daniele nella splendida cornice della Fondazione Made in Cloister, con una formula insolita e altamente emozionale.

Rincorrere le sue dita sulla chitarra, afferrare il volo della sua ispirazione in tracce sonore volte incomplete, ritrovarseli suo viso da scugnizzo dall’adolescenza fino alla maturità in fotografie iconiche e anche molte inedite, sarà un’esperienza intensa e toccante, sia per il suo pubblico che per noi fotografi che lo abbiamo conosciuto e amato. Per noi, per tutti, Pino è e resterà sempre “Alive”, “Vivo” – Guido Harari

Per informazioni su orari e regole di accesso alla mostra vi invitiamo a visitare www.madeincloister.com