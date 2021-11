Per la prima volta ad Area Sanremo 2021 sarà possibile seguire in diretta le votazioni della fase eliminatoria

Da un’idea del Presidente della Commissione di Valutazione Franco Zanetti, per la prima volta in assoluto ad AREA SANREMO 2021 sarà possibile seguire in diretta le votazioni della fase eliminatoria!

Lunedì 8 novembre alle ore 12.00 la Commissione di Valutazione, composta da Franco Zanetti (Presidente), Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi, si riunirà in diretta sui canali social di Area Sanremo (Facebook: www.facebook.com/areasanremo.official – Instagram: www.instagram.com/areasanremo) per decretare, tra i 468 iscritti al concorso, i giovani artisti che accederanno alla selezione della fase finale del concorso.

«È una piccola grande rivoluzione, e va nel segno della trasparenza assoluta del concorso – afferma Franco Zanetti – I ragazzi potranno assistere alle discussioni fra i tre commissari e verificare i meccanismi di valutazione attraverso i quali si arriverà alla scelta dei candidati. Spero che l’esempio di Area Sanremo diventi un punto di riferimento anche per altri concorsi».

Al termine della prima fase eliminatoria, che decreterà i finalisti in numero non inferiore a 50, si aggiungeranno alla Commissione il Maestro Giuseppe Vessicchio (in qualità di Presidente) e Piero Pelù.

Il commissario supplente è Maurilio Giordana. Il Presidente Onorario della Commissione di Valutazione è Vittorio De Scalzi.

I 20 vincitori del concorso avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Artistica della RAI, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

AREA SANREMO è una manifestazione organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolè. La Direzione Artistica di Area Sanremo è a cura di Massimo Cotto.

Quest’anno è stata istituita la nuova figura del garante, che ascolterà le esigenze e le problematiche dei partecipanti al concorso, sottoponendole all’attenzione della Commissione di Valutazione, della Fondazione Orchestra Sinfonica e della direzione artistica. Il garante di questa edizione è Massimiliano Longo.

Grazie alla collaborazione con KNTNR, startup che si occupa di sostenere nuovi talenti in campo artistico, verranno offerte ai partecipanti al concorso fino a 10 borse di studio dal valore di 2500 euro ciascuna.