Loredana Bertè da oggi il nuovo album “Manifesto”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

LOREDANA BERTE’ ESCE IL 5 NOVEMBRE 2021 “MANIFESTO” IL NUOVO ATTESISSIMO ALBUM DI INEDITI DELL’ICONA POP ROCK PIÙ AMATA

LIGABUE FIRMA “HO SMESSO DI TACERE” UN BRANO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Per smettere di tacere, serve coraggio, e a te, Loredana, il coraggio non è mai mancato. Grazie per aver dato vita a questa canzone, con tutta la tua voce e con tutto quello che la tua voce contiene e racconta”. – Luciano Ligabue

Per Loredana Berté da settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti a 360° tra tv, cinema e musica.

Sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni all’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”.

A dimostrazione di questo Premio Speciale, incredibilmente sono arrivati quasi in contemporanea Dischi d’Oro per brani e album del passato e del presente:

per LiBerté, album celebrato da pubblico e critica uscito nel settembre 2018, per il singolo Figlia di…(2021) , per Sei Bellissima (1974),per E la luna bussò (1979) e per Non sono una Signora (1982). Quest’ultima è stata certificata anche Disco di Platino per il digitale. Nella sua carriera l’artista ha venduto 8 milioni di dischi.

E ora, finalmente dopo tanta attesa, il 5 novembre arriva “MANIFESTO”, il nuovo album di inediti prodotto da Luca Chiaravalli per Warner Music.

L’album è stato anticipato dal singolo “BOLLYWOOD” scritto da Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con la stessa Loredana.

“Manifesto” è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta “farsi manifesto” significa esprimere tutte le proprie idee. In questo album attraverso le canzoni … “ho voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature. Chi ascolta può capire molto bene.

La figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo”.

Nel racconto della donna, della vita delle donne, delle loro esperienze “HO SMESSO DI TACERE”, firmata da Luciano Ligabue, è un brano che colpisce per la profondità e la forza della scrittura.

Luciano Ligabue ha dichiarato:

“Per smettere di tacere, serve coraggio, e a te, Loredana, il coraggio non è mai mancato. Grazie per aver dato vita a questa canzone, con tutta la tua voce e con tutto quello che la tua voce contiene e racconta”.

La cover del disco, ispirata alla POP ART, è già simbolica e allo stesso tempo narrativa. Per dare solo una piccola anticipazione sui contenuti e il concept del disco Loredana ha attraverso i social ha fatto sua una frase di Alda Merini … “ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”.

Scorrendo la tracklist ci si accorge che avremo un nuovo album esplosivo, “una bomba” come spesso ha già anticipato l’artista durante la registrazione.

Nell’album troviamo anche featuring inaspettati e in alcuni brani “Lacrime in limousine” feat. Fedez , “Donne di Ferro” feat. J-Ax , “Florida” feat. Nitro.

Questa la tracklist di “MANIFESTO”:

“Bollywood”, 2. “Lacrime in limousine” feat. Fedez, 3. “Ho smesso di tacere”, 4. “Florida” feat. Nitro, 5. “Dark lady”, 6. “Figlia di …”, 7. “Chi non muore si rivede, 8. “Donne di Ferro” feat. J-Ax, 9. “Quelle come me”, 10. “Persa nel supermercato”.

Il 22 novembre l’artista sarà a Milano per un evento speciale. Per non perdere l’occasione, preordina o acquista dal 5 novembre, online o nelle librerie laFeltrinelli Milano in piazza Duomo o piazza Piemonte, il nuovo album nella versione in vinile rosso in esclusiva per laFeltrinelli e Ibs e scopri in questa pagina come partecipare

(https://www.lafeltrinelli.it/manifesto-esclusiva-lafeltrinelli-ibsit-red-vinile-loredana-berte/e/5054197116858?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=editoriale&utm_content=incontroesclusivobert%C3%A8&fbclid=IwAR16ffRbp2RP7DSeXaJq7jQWrM3BCqdmhisiW_dG1SEl9PqLl0qpsW_yQf8#cc-anchor-dettagli).

“MANIFESTO” uscirà in diversi formati: CD in 2 versioni, Digitale e in 4 vinili di 4 colori diversi numerati