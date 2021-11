“Voyage” il nuovo disco degli Abba

Share Facebook

Gli ABBA, uno dei gruppi pop di maggior successo di tutti i tempi, pubblicano oggi, venerdì 5 novembre, il loro nuovo album in studio, Voyage.

Si tratta del loro primo disco d’inediti in quasi 40 anni ed esce accompagnato da ulteriori biglietti disponibili per la vendita del loro concerto, ABBA Voyage.

I dettagli del nuovo disco “Voyage” erano stati svelati ad inizio settembre assieme all’annuncio di ABBA Voyage, il rivoluzionario nuovo concerto degli ABBA che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid cantare in versione ‘digitale’ con una band reale di 10 elementi in un’arena costruita appositamente, la ABBA Arena, presso il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra a partire dal 27 maggio 2022.

Subito dopo l’annuncio del loro nuovo album, gli ABBA hanno infranto il record per un disco di Universal venduto più velocemente tramite pre-order con oltre 80.000 copie in UK in soli tre giorni.

Il tour ha venduto oltre 250.000 biglietti sempre nei primi 3 giorni e vedrà le versioni digitali degli ABBA cantare le loro più grandi hit e le loro canzoni più amate, oltre ai nuovi singoli “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”.

ABBA Voyage è diretto da Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I) ed è prodotto da Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I) e Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again).

I biglietti per l’ABBA Voyage sono disponibili sul sito: abbavoyage.com.

La band ha dichiarato: “È passato un po’ di tempo da quando abbiamo fatto musica insieme. Quasi 40 anni, in realtà. Ci siamo presi una pausa dalla primavera del 1982 e ora abbiamo deciso di terminarla. Dicono sia avventato aspettare più di 40 anni tra un album e l’altro quindi abbiamo registrato un seguito di “THE VISITORS”.

A dire il vero, l’ispirazione principale per tornare di nuovo in studio di registrazione viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai stato possibile immaginare.

Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra per la prossima primavera. Strano e meraviglioso allo stesso tempo!”.

“Voyage” è il primo album in studio degli ABBA da “The Visitors”, disco pubblicato il 30 novembre 1981 che ha raggiunto la prima posizione in UK, Svezia e altri 5 Paesi.

L’album fu uno dei primi dischi ad essere stampato nel formato CD. “Voyage” arriva anche circa 5 decadi dopo l’album di debutto della band, “Ring Ring”, pubblicato nel 1973.

Come tutti i precedenti album in studio degli ABBA, anche “Voyage” è stato scritto e prodotto da Benny Andersson e Björn Ulvaeus. A completamento dei loro arrangiamenti e testi, si aggiungono poi le voci inconfondibili e senza tempo di Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad.

La maggior parte della lavorazione e del mixing sono stati eseguiti da Benny e nell’album compare anche la Stockholm Concert Orchestra.

Il nuovo album ha visto i quattro membri degli ABBA tornare nello studio di Benny, Riksmixningsverket a Stoccolma, per registrare 10 brani tra cui i primi due singoli “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, che sono anche i primi due brani registrati durante queste nuove sessioni.

Entrambi saranno inclusi nella setlist dell’ABBA Voyage, assieme alle loro più grandi hit.

Sulla pubblicazione del nuovo disco, Benny Andersson ha dichiarato: “Sapevamo che se ci fosse stato uno show, avremmo dovuto avere anche un paio di canzoni nuove da inserire in scaletta…quando, dopo 39 anni, siamo tornati in studio era come se il tempo non fosse mai trascorso.

Parlo con Frida e Agnetha e so che anche loro sono estremamente felici di ciò che abbiamo realizzato”.

Anni-Frid Lyngstad ha aggiunto: “Quelle prime sessioni di registrazione nel 2018 sono state divertentissime e quando Benny mi ha chiamato per chiedermi se avrei considerato l’idea di cantare ancora un po’ di canzoni, mi sono fiondata subito in studio! E che brani!! Il mio rispetto e il mio affetto vanno a questi eccezionali e talentuosi autori, dei veri geni! Lavorare ancora in gruppo è stato bellissimo. Sono molto soddisfatta di quello che abbiamo creato e spero con tutto il cuore che i nostri fan la pensino allo stesso modo.”

Agnetha Fältskog: “Quando siamo tornati in studio non avevo nessuna idea di cosa aspettarmi… Ma lo studio di registrazione di Benny è un ambiente così amichevole e accogliente che prima ancora di accorgermene mi stavo già divertendo! Quasi non riesco a credere che sia finalmente arrivato il momento di condividere tutto questo col mondo intero!”

Björn Ulvaeus ha concluso, affermando: “…quindi ora abbiamo 10 nuove canzoni…un intero album chiamato Voyage – intitolato così perché è stato un viaggio in territori inesplorati.

Deve esserci una combinazione unica tra le voci di Frida e Agnetha per creare un suono così unico…quando hanno ricominciato a cantare, era chiaro fin da subito che si trattava degli ABBA”.

Questa la tracklist complete del disco:

I Still Have Faith In You

When You Danced With Me

Little Things

Don’t Shut Me Down

Just A Notion

I Can Be That Woman

Keep An Eye on Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode to Freedom

Con quasi 400 milioni di album venduti in tutto il mondo, 17 hit al primo posto in classifica e più di 16 milioni di stream globali alla settimana, gli ABBA sono uno dei gruppi musicali più di successo di tutti i tempi. Fin dal loro esordio con “Waterloo” nel 1974, la musica degli ABBA ha catturato i cuori delle persone di tutto il mondo.

Oggi, le loro canzoni – scritte e prodotte da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e interpretate con passione e devozione dalla voci di Agnetha Fältskog and Anni-Frid “Frida” Lyngstad – sono considerate una parte fondamentale della musica internazionale. Nel 21° secolo, gli ABBA sono più famosi che mai.

ABBA Gold, originariamente pubblicato nel 1992, ha recentemente superato la millesima settimana sul UK Album Chart, diventando il primo album della storia a raggiungere questa meta.

Su TikTok, i contenuti con l’hashtag #ABBA hanno da poco raggiunto un miliardo di visualizzazioni, senza che il catalogo fosse ufficialmente accessibile sulla piattaforma.

Nel 2010 gli ABBA sono stati inseriti nella Rock N’Roll Hall of Fame e nel 2015 “Dancing Queen”, una delle loro canzoni più amate, è stata aggiunta alla GRAMMY Hall of Fame.