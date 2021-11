Franz Ferdinand annunciate le date del tour

Share Facebook

Annunciate le date del Hits to the Head tour 2022 del gruppo indie rock scozzese capitanato da Alex Kapranos, che farà tappa in Italia il 23 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova e il 24 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

Il 2 novembre è stato pubblicato il nuovo singolo inedito Billy Goodbye, in perfetto stile Franz Ferdinand, con sonorità pop e richiami art rock, che anticipa il primo Greatest Hits dal titolo Hits To The Head in uscita l’11 marzo 2022 per Domino.

La raccolta conterrà, oltre al nuovo brano, anche un altro inedito dal titolo Curious. Entrambe le canzoni sono state prodotte da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

“È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone.

Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’.

Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”, così dichiara il frontman per spiegare la difficile scelta della tracklist.

La band scozzese, il cui sound è stato definito da loro stessi come “musica per far ballare le ragazze”, ha raggiunto il successo dal primo album omonimo, Franz Ferdinand, contenente la hit Take Me Out che li ha portati ai vertici delle classifiche mondiali ricevendo anche la candidatura ai Grammy Awards nella categoria Miglior Rock Performance e vincendo Mercury Music Prize, Ivor Novello Award, due Brit Awards e un premio come miglior video da Mtv per Take Me Out.

Da quel momento il gruppo di Alex Kapranos ha pubblicato album di successo uno dietro l’altro, portando in tour sold-out hit come Do You Want To, No You Girls, Can’t Stop Feeling e Right Action.

Nel 2016, dopo l’album FFS in collaborazione con lo storico gruppo glam-rock americano Sparks, la band annuncia l’addio del chitarrista Nick McCarthy che non prenderà parte alle registrazioni e al tour dell’ultimo lavoro Always Ascending. Al suo posto il talentuoso Dino Bardot già componente della band indie rock scozzese 1990s, e del tastierista e produttore musicale Julian Corrie.

Con oltre 10 milioni di copie di dischi vendute, 1,2 miliardi di stream, 14 platini, vittorie a Brit, Ivor Novello e Mercury Prize Awards, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro incredibili concerti, i Franz Ferdinand finalmente tornano in tour per far ballare e saltare di nuovo il loro pubblico con i più grandi successi di una intera carriera.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 10 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 12 novembre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.