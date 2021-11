“Something Beautiful” il nuovo singolo di Tom Walker

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 12 novembre “SOMETHING BEAUTIFUL” (Relentless Records/Sony Music), il nuovo singolo del cantautore inglese da più di 2 MILIARDI di stream TOM WALKER, in collaborazione con il rapper australiano rivelazione MASKED WOLF.



Il brano è stato scritto dai due artisti insieme a Steve Mac, che si è occupato anche della produzione.

È online anche il videoclip ufficiale del brano (Tom Walker – Something Beautiful (Official Video) ft. Masked Wolf – YouTube), girato a Los Angeles e diretto da Anastasia Delmark. Il video cattura perfettamente la dolcezza e la tenerezza che si possono trovare anche nei momenti più difficili.

Tom Walker in merito alla collaborazione ha dichiarato: “Stavo già lavorando al brano quando ho sentito ‘Astronaut In The Ocean’… appena ho ascoltato il pezzo ho chiesto subito a Masked Wolf se fosse stato interessato a collaborare per il mio nuovo singolo.

Dopo alcune ore mi ha risposto inviandomi già un suo verso, ed era esattamente quello di cui avevo bisogno! Appena ho aggiunto la sua parte la canzone è diventata completa. Il pezzo invita a sentirsi grati per quello che si ha, del trovare ‘Something Beautiful’ appunto, anche nei momento peggiori”.

Masked Wolf ha aggiunto: “Quando ho sentito il brano ho pensato fosse davvero figo! Mi ha fatto venire la pelle d’oca dall’emozione, dovevo assolutamente metterci anche qualcosa di mio.

Ho sentito subito una connessione con le parole di Tom perché anche io ama parlare di emozioni e tematiche importanti”.

In poco tempo Tom Walker si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile: 2 miliardi di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti.

E ancora la hit “Leave a Light On”, certificata platino in 15 Paesi (DOPPIO PLATINO in Italia), ha venduto 2 milioni di copie solo nel Regno Unito, raggiungendo 500 milioni di stream globali, mentre “Just You and I” (PLATINO in Italia) ha venduto 1 milione di copie e totalizzato oltre 300 milioni di stream globali.

Masked Wolf ha raggiunto la fama lo scorso anno grazie alla riedizione del suo famoso singolo “Astronaut in the Ocean”. Il brano ha raggiunto più di MEZZO MILIARDO di stream su Spotify e la Top 100 dell’Airplay radiofonico in Italia.