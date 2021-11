Al via il 13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR

Il Premio invita i giovani tra i 16 e 30 anni a scrivere e illustrare il cinema

Il bando di concorso sul sito www.premiomattador.it

Tante le novità di questa edizione. Grazie alla collaborazione con case di produzione cinematografica nascono il Premio Residenza Artistica e la nuova Sezione Sviluppo Progetti.

Per la sezione CORTO86 viene introdotto il tema di frontiera come apertura e scambio interculturale in vista dell’evento

“GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025”.

Torna l’appuntamento con Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR giunto alla sua 13ma edizione con tante novità e la passione di sempre. Il bando di concorso è consultabile sul sito (www.premiomattador.it): il termine di consegna delle proposte è fissato al 15 aprile 2022.

Il Premio è dedicato alla memoria di Matteo Caenazzo, giovane triestino prematuramente scomparso nel 2009, ed è indirizzato ai ragazzi italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni che vogliono scrivere e illustrare il cinema. Perché proprio il cinema e in particolare la sceneggiatura erano il grande sogno e progetto di Matteo. Il Premio è un invito a scrivere soggetti e sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti, espresse con spirito libero, secondo l’idea e la poetica di Matteo.

Quattro le sezioni del Premio: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5.000 euro), al miglior soggetto (borsa di formazione e 1.500 euro), CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto), DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un ulteriore premio di 1.000 euro in base al percorso e al risultato).

I vincitori avranno accesso a percorsi formativi dedicati e saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono seguire lecture, masterclass e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura.

Quest’anno, con la partecipazione di Strani Film/Officina Film, si è tenuta la prima edizione del Premio Residenza Artistica (21-26 ottobre) dedicata allo sviluppo del soggetto, per un’autrice particolarmente meritevole che ha partecipato al 12° Concorso.

La residenza si è svolta nel Monferrato con i tutor Mirko Locatelli, regista e già giurato Mattador, e la sceneggiatrice Giuditta Tarantelli.

Accanto a selezione dei migliori lavori e formazione dei vincitori, il Premio da sempre accompagna gli autori anche nel cammino successivo allo sviluppo dei progetti.

Per rafforzare questa ormai rilevante attività, con la tredicesima edizione Mattador ha creato la nuova Sezione Sviluppo Progetti, anello di congiunzione tra giovani talenti e case di produzione (tra le altre, Maremosso, Lucky Red, Lab80).

Il bando di concorso del 13° Premio Mattador è disponibile sul sito

https://www.premiomattador.it/regolamento-premio-mattador-2021/

Termine di consegna: 15 aprile 2022.

La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto,

il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice.