Tango & Jazz, a Moncalieri Jazz festa musicale per Astor Piazzolla

Una serata che non vuole essere solo un concerto, ma un ritrovo fra artisti amici sul palco, che dopo un lungo periodo di distanziamento, ritornano ad unire le proprie “anime artistiche” davanti ad un pubblico pronto a condividere la mescolanza di suoni insieme a loro.

Questo è l’evento concepito da Moncalieri Jazz 2021 per giovedì 11 novembre, alle ore 21 presso le Fonderie Teatrali Limone.

Il Direttore artistico Ugo Viola, impossibilitato di festeggiare a marzo il suo 60esimo anniversario, ha così chiamato a condividere questa occasione una serie di “amici” che suoneranno insieme a lui e alla sua fisarmonica che, nel corso della sua carriera, ha accompagnato moltissimi grandi artisti, primo fra tutti Luciano Pavarotti.

A salire sul palco sarà in primis il “Sestetto Renacerò”, che quest’anno festeggia anche le “Nozze d’Argento” essendosi formato ben 25 anni fa, composto da Ugo Viola alla fisarmonica, Valerio Signetto al sax-clarinetto, Marco Viola al violino, Valentina Fornero al violoncello, Giuseppe Calvagna al contrabbasso e Maurizio Fornero al pianoforte.

Il sestetto omaggerà degnamente l’artista Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricorre il centenario, in cui la musicalità del tango si mescolerà all’improvvisazione del jazz.

Una serie di ospiti, si intercambieranno poi sulla scena:

legati a Ugo Viola perché anche loro del ‘61 ci saranno al sax Fulvio Albano e Flavio Boltro, come vocal Gegè Telesforo e l’amico fraterno Fabrizio Bosso alla tromba;

come legame invece di radici, perché anche loro moncalieresi, ci saranno i fratelli Claudio Chiara al sax e Fulvio Chiara alla tromba;

la ritmica del trio jazz Fabio Giachino al pianoforte, Federico Marchesano al contrabbasso, Alessandro Minetto alla batteria e, sempre alla batteria, l’amico Luca Rigazio.

A completamento della formazione musicale si uniranno gli archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino.

Tutti gli arrangiamenti e le orchestrazioni sono di Andrea Ravizza, da molti anni collaboratore fraterno del festival.

Una vera e propria festa di compleanno musicale, in cui non ci saranno ospiti più o meno importanti, ma dove tutti gli invitati, di alto profilo artistico condivideranno insieme momenti e suoni in totale armonia.

Ingresso a pagamento

Acquisto online con carte di credito al seguente link: www.ticket.it/moncalieri oppure presso le sedi del file “Info e prevendite”.

Gli eventuali biglietti rimasti si potranno acquistare direttamente la sera stessa del concerto.

Si ricorda che per tutti i concerti è necessario essere muniti di Green Pass

(o tampone eseguito entro le 48 ore precedenti all’evento)

Sito ufficiale:

www.moncalierijazz.com

Giovedì 11 Novembre – Ore 21,00

TANGO & JAZZ

OMAGGIO AL CENTENARIO DI ASTOR PIAZZOLLA

ARRANGIAMENTI E ORCHESTRAZIONI DIRETTE DA ANDREA RAVIZZA

CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

“ SESTETTO RENACERO’ ”

Ugo Viola fisarmonica, Valerio Signetto sax-clarinetto,

Marco Viola violino, Valentina Fornero violoncello, Giuseppe Calvagna contrabbasso,

Maurizio Fornero pianoforte

SPECIAL GUEST:

Fulvio Albano sax, Fabrizio Bosso tromba, Flavio Boltro tromba, Claudio Chiara sax,

Fulvio Chiara tromba, Fabio Giachino pianoforte, Federico Marchesano contrabbasso, Alessandro Minetto batteria, Gegè Telesforo vocal, Luca Rigazio batteria

Fonderie Teatrali Limone

Via Eduardo de Filippo – Moncalieri (TO)

Infoline: +39 011 5169496