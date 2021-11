Mobrici il nuovo singolo “Tassisti della notte”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da mercoledì 10 novembre, è disponibile al link https://mobrici.lnk.to/tassistidellanotte “TASSISTI DELLA NOTTE” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di MOBRICI.

Parlando del singolo – scritto durante una corsa in taxi notturna – il cantautore commenta: “Molte volte mi capita di scrivere canzoni per puro caso.

Se non avessi fatto quella cosa, se non fossi andato in quel posto in quell’orario non l’avrei mai scritta.

Questo è un aspetto che mi spinge ad amare e odiare follemente quello che faccio. Tassisti della notte nasce così, alle 4 di mattina, in un taxi che mi porta dalla Darsena a casa, circa 20 minuti di strada. Mi capita spesso di salire sui taxi della notte, condotti da figure mitologiche che in un certo senso ti salvano la vita.

Sono dei grandi osseravori, hanno delle storie pazzesche e a volte si intravede della solitudine nei loro occhi dagli specchietti. Ho scritto in quel tragitto sul telefono tutto il testo, e appena rientrato in casa, mi sono seduto al piano e all’alba era pronta. Io un po’ cotto ma quasi felice.”

“Tassisti della notte” anticipa “Anche le scimmie cadono dagli alberi”, il primo album da solista del cantautore – in uscita venerdì 19 novembre -: 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica.

Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore.

Questa la tracklist dell’album, disponibile in pre-save e in pre-order, nei formati fisici autografati CD e vinile – quest’ultimo nelle versioni standard e colorato rosa – in esclusiva Amazon, al link https://mobrici.lnk.to/alscdapreorders:

Cantautore

TVB

Canale 5

Povero Cuore – feat. Brunori Sas

Anna Meraviglia

20 100

Un Bacio

Scende – feat. Gazzelle

La Fine

Amici Così

Tassisti della Notte

L’album è stato anticipato dai singoli “Povero Cuore” feat. Brunori Sas (ascolto al link: https://mobrici.lnk.to/poverocuore; video al link: https://youtu.be/_EbiAxQKAYk), una canzone con una forte potenza emotiva, una conversazione intima tra i due amici e artisti; “Scende” feat Gazzelle (video al link: https://youtu.be/ixiky0somPo; ascolto al link: https://vir.lnk.to/scende), brano che vede la collaborazione tra due amici prima che tra due grandi cantautori della scena pop contemporanea; “LA FINE” – disponibile al link https://vir.lnk.to/lafine -, “TVB” – il cui videoclip è visibile al link https://youtu.be/ejbljB1LljA – e “20 100”, brano che ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese, accompagnato dal video al link https://youtu.be/tLHEStYITw8.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020.

Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop.

Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.