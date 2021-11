Share Facebook

Gli Stereophonics tornano con “Do Ya Feel My Love”, il secondo singolo estratto dal loro nuovo album “Oochya!”, disponibile dal 4 Marzo 2022.

Come a celebrare più di un quarto di secolo di carriera, questo nuovo singolo suona come una sorta di flashback nel passato.

“Do Ya Feel My Love” segue il recente annuncio di un piccolo tour nei teatri per celebrare il ventesimo anniversario di “Just Enough Education to Perform”