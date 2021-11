Inoki fuori ovunque il tanto atteso repack “Nuovo medioego”

Share Facebook

Oggi, venerdì 12 novembre, fuori ovunque il tanto atteso repack “NUOVO MEDIOEGO” (Asian Fake/Sony Music Italy), il secondo capitolo di un percorso di consapevolezza personale e professionale che Inoki ha iniziato a gennaio di quest’anno con l’album “MEDIOEGO”.

Disponibile in streaming e in digitale al seguente link: https://SMI.lnk.to/INOKI_NUOVOMEDIOEGO

In occasione dell’uscita di “NUOVO MEDIOEGO” Inoki ha creato una fanzine che racconta attraverso immagini e testi i brani del repack e le nuove collaborazioni, al suo interno è presente un QR Code che dà accesso a dei contenuti unici e inediti.

L’artista ha deciso di regalare ai fan, tramite i suoi canali social, una tiratura limitata ed esclusiva di 100 copie della fanzine.

“’Nuovo Medioego’ per me è un tassello importante lungo il percorso che sto facendo. C’era la voglia di fare ancora qualcosa, di dire ancora qualcosa – spiega Inoki – Dopo l’uscita dell’album a gennaio sono successe delle cose negative nella mia vita, il mio ‘Medioego’ non era finito, avevo bisogno di trovare uno sfogo e l’ho fatto con questo secondo capitolo”.

Il fil rouge tra i due progetti è l’alienazione umana rispetto a un presente dispotico, dove l’io è sotto il fuoco incrociato del controllo sociale: una libertà limitata a fronte di una sicurezza immaginaria.

All’interno del repack, in aggiunta ai brani precedenti, sono presenti sei nuove tracce, tre inedite e tre remix. Per la grande occasione il rapper nomade ha deciso di mettere insieme diverse generazioni del panorama musicale italiano e internazionale, chiamando al suo fianco alcuni dei nomi più noti e interessanti della scena.

Di seguito la tracklist completa e le grandi collaborazioni al suo interno:

100 S (feat. Bresh & Disme) ONESTO (feat. Nayt) IMMORTALI (feat. Ghemon) STO STRONG (feat. Samuel) CERCO (STILL BROKE) – prod. Onra DUOMO (feat. Nerone) UNDERGROUND – prod. Salmo WILDPIRATA (feat. Tedua) – prod. Garelli & Chryverde DUOMO – prod. STABBER MUTI ISPIRAZIONE (feat. Noemi) HYPE – prod. Salmo VETERANO (feat. DJ Shocca) MEDIOEGO FUCKOFF SCHIAVI – prod. Chris Nolan MANI (feat. BigMama) – prod. Crookers SILENZIO – prod. Sine ONESTO STANCO – prod. Big Joe IMMORTALI TREMA – prod. STABBER BANDIERA NOMADE

Domenica 21 novembre, INOKI presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo progetto insieme a Dj Shocca all’Apollo Milano (apertura porte ore 19.30, Via Giosuè Borsi 9/2, biglietto acquistabile su DICE al seguente link: https://link.dice.fm/9HPPrDgyRkb).

Opening Act del live sarà Guido Cagiva e a seguire ci sarà l’after show del producer Chryverde. Il concerto è organizzato da Asian Fake, Palace Agenzia, Django Concerti e Apollo Milano. Per accedere all’evento è obbligatorio presentare all’ingresso il green pass o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Il primo capitolo di questo percorso “MEDIOEGO” – entrato direttamente al primo posto della Top Vinili Fimi e al secondo posto della classifica Top Album – ha segnato il grande ritorno di uno dei pesi massimi dell’urban.

Durante l’estate, l’artista ha portato live sui palchi d’Italia l’album dimostrando ancora una volta la capacità di coinvolgere il pubblico con la potenza della sua musica.

Quante volte puoi tornare prima che smettano di crederti? Quante volte puoi dire di aver cominciato un nuovo viaggio mentre la strada resta la stessa? Qualcuno, nel caso di Inoki, potrebbe rispondere: una di troppo.

Ecco perché Fabiano Ballarin, classe 1979, non è ripartito dalle parole se non da quelle che si incastrano sul beat. Da qui ha ricominciato, per un risultato inatteso che – per una volta, forse la prima – apre a uno scenario diverso da quanto visto finora, a una strada mai intrapresa.