Michele Bravi l’extended version del concept album “La Geografia del Buio”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È disponibile l’extended version del concept album “La Geografia del Buio” in formato fisico LP rosso marmorizzato in edizione limitata autografata e con copertina esclusiva (già sold out in preordine su Amazon, limitata disponibilità negli altri store).

La tracklist dell’extended version si è arricchita di due tracce rispetto all’originale: “Falene”, in collaborazione con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants, e “Cronaca di un tempo incerto”, il cui videoclip ufficiale è stato presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Nei mesi di novembre e dicembre l’artista tornerà a esibirsi live, in un tour, i cui biglietti sono già in vendita, prodotto da Vivo Concerti e che partirà mercoledì 24 novembre da Firenze, presso il Viper Theatre, proseguirà a Bologna, sabato 27 novembre, presso l’Estragon Club, a Parma, martedì 30 novembre, al Campus Industry Music, a Padova, giovedì 2 dicembre, all’Hall per poi giungere a Roma per un doppio appuntamento sold out, sabato 4 e domenica 5, presso il Teatro Centrale. Il viaggio di Michele continuerà a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Club, a Modugno, sabato 11 dicembre al Demodè, venerdì 17 dicembre a Torino presso il Teatro della Concordia e si concluderà a Milano, domenica 19 dicembre, al Fabrique. Per qualsiasi informazione e per acquistare i biglietti del tour: www.vivoconcerti.com

Tracklist “La Geografia del Buio (extended version)”:

La promessa dell’alba

Mantieni il bacio

Maneggiami con cura

Un secondo prima (feat Federica Abbate)

La vita breve dei coriandoli

Storia del mio corpo

Tutte le poesie sono d’amore

Senza fiato

Quando un desiderio cade

A sette passi di distanza

Falene (feat. Sophie and the Giants)

Cronaca di un tempo incerto

MICHELE BRAVI

Michele Bravi, cantautore nato nel 1994 a Città di Castello. Il 2021 si è aperto per lui con l’uscita del nuovo progetto discografico “La Geografia del Buio”, che ha debuttato al #1 della classifica Fimi/Gfk di album e vinili, anticipato dai singoli “Mantieni il Bacio”, certificato disco d’oro, e “La Vita Breve dei Coriandoli”. Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo Michele è accanto ad Arisa nella serata dedicata alla canzone d’autore. A settembre 2020, Michele è tra gli artisti che prendono parte al concerto – evento “Heroes e al progetto “Scena Unita”, entrambe le iniziative nate a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo.

La collaborazione con Elodie per il singolo doppio platino “Nero Bali” risale al 2018, anno in cui pubblica anche il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori).

Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Michele, vincitore nel 2013 di “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro, è inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”.