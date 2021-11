Annunciati i vincitori del “One Chance – Live Contest”

Share Facebook

Annunciati, lunedì 15 novembre, i due vincitori del nuovo contest live firmato OlzeMusic e dedicato ad artisti emergenti provenienti da tutta Italia: TERA e MASA SQUIAT sono rispettivamente il primo e il secondo classificato dell’edizione del “ONE CHANCE – LIVE CONTEST” che si è svolta a Torino e a cui hanno partecipato due tutor di eccezione, ENSI e RAYDEN!

“Sono estremamente grato – commenta Tera – a chiunque abbia speso un po’ di tempo per andare sul sito di Olze per votarmi e permettermi di essere l’artista più votato del contest.

Grazie a OlzeMusic e Cadmea Films per avermi permesso di mettermi in gioco in questa nuova esperienza e grazie a Ensi e Rayden, i giudici, che mi hanno dato dei consigli preziosi per il mio percorso.

Ora si riparte da qui per continuare a lavorare alla nuova musica, con un po’ di consapevolezza in più.”

“Aver vinto il ONE CHANCE – LIVE CONTEST è una bella soddisfazione, – aggiunge Masa Squiat – voglio ringraziare tutti coloro che hanno speso un po’ del loro tempo per andare a votarmi e tutto il team che sta lavorando senza sosta al mio fianco ai nuovi progetti, bella lì!”

Con l’obiettivo di individuare nuove realtà musicali provenienti da diverse città italiane e di supportare il loro percorso artistico, la prima edizione del “ONE CHANCE – LIVE CONTEST” ha dato l’opportunità ai due vincitori di aggiudicarsi la produzione del loro brano inedito, firmata dallo stesso Rayden, e la realizzazione del videoclip del brano, che rimarrà in evidenza sui canali di OlzeMusic per due settimane.

Sono stati esclusivamente gli utenti di OlzeMusic, esprimendo una preferenza da 1 a 5 stelle, a votare i 7 finalisti piemontesi che si sono esibiti sul palco del contest, dando vita ad altrettanti episodi che per un mese sono stati online sul sito www.olzemusic.com.

La testata www.exclusivemagazine.it è stata media partner del contest, dando spazio ai candidati attraverso interviste singole e poi ai vincitori, pubblicando in contemporanea i videoclip dei brani.

OlzeMusic è una piattaforma multimediale interamente dedicata alla musica. Fondata come startup innovativa, nasce nel 2017 dall’idea di sviluppare una realtà digitale in cui gli utenti stessi potessero indicare i migliori artisti in circolazione, compararli tra di loro in modo da essere sempre aggiornati sulle novità musicali e ricevere suggerimenti su nuovi artisti da scoprire in base ai propri gusti e preferenze.

Nel 2018 OlzeMusic diventa una vera e propria società e, grazie a una campagna di crowdfunding che ha raggiunto e superato il suo obiettivo nel giro di poche ore, fa il suo ingresso nel mondo digitale, con il supporto di Coriweb.

Nel 2019 OlzeMusic organizza le prime due edizioni di Urban Fighters, contest per artisti emergenti con in palio premi finalizzati a scopi artistici.

Il contest cattura l’attenzione di Sony Music Italy, che decide di diventare partner del progetto nel dicembre dello stesso anno a partire dalla seconda edizione dell’Urban Fighters: i 20 artisti vincitori, giudicati da 8 producer nazionali, hanno così la possibilità di inserire il loro brano inedito nella compilation Sony “Urban Fighters”, che nell’edizione 2021 ha raggiunto 500.000 stream, numeri molto importanti per artisti emergenti e due artisti avranno la possibilità di pubblicare altri loro inediti con l’etichetta.

Oggi OlzeMusic è pronta a diventare una solida realtà multimediale all’interno del panorama musicale italiano con una grandissima novità: è infatti online OlzeMusic TV, che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky, una piattaforma che consente di guardare contenuti esclusivi che raccontano l’industria musicale: documentari su artisti italiani, serie tv sulla figura del produttore musicale in Italia, making of di album e video musicali e molto altro ancora.