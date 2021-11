“Less Of A Man” il nuovo singolo di Zak Abel

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Disponibile per la rotazione radiofonica LESS OF A MAN, il nuovo singolo della rising star inglese ZAK ABEL.

Il brano racchiude in sé tutti gli ingredienti vincenti delle produzioni di ZAK ABEL: la sua splendida voce soul, una composizione R&B e un sound straordinariamente pop.

Con LESS OF A MAN, il cantautore britannico di origini marocchine ancora una volta vuole lanciare messaggi positivi – nondimeno l’artista è ambasciatore dell’associazione benefica per la salute mentale CALM: sfida, infatti, gli stereotipi di genere e dichiara che cercare aiuto, mostrare sentimenti e non conformarsi alle norme sociali non rende un uomo “meno uomo”.

A propostito del brano ZAK ABEL dichiara: “Ho scritto LESS OF A MAN per mettere in discussione gli ideali di mascolinità che hanno influenzato come gli uomini dovrebbero essere, pensare e sentire.

Questo standard sociale ha avuto un impatto negativo su di me e su altri uomini che conosco, in quanto ci fanno sentire inferiori se non rientriamo in questi stereotipi.

Viviamo ancora in un tempo in cui gli uomini sentono che non è “virile” parlare apertamente delle loro emozioni e chiedere aiuto”.

ZAK ABEL, di recente, si è esibito per due date al prestigioso “Jazz Cafe” di Camden Town a Londra, uno dei locali piú importanti ed iconici della città per la musica dal vivo. Entrambe le serate sono andate sold out nel giro di una settimana.