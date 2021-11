“The Legendary 1979 No Nukes Concerts” di Bruce Springsteen & The E Street Band

La Premium Content Division di Sony Music Entertainment, in partnership con Sony Pictures Home Entertainment, pubblica il lungometraggio “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” di Bruce Springsteen & The E Street Band con ben 10 performance inedite risalenti all’evento per beneficenza MUSE tenutosi al Madison Square Garden, e la registrazione completa della setlist della serata.

Realizzato dal collaboratore di lunga data di Springsteen, Thom Zimny, a partire dalla registrazione originale del concerto in 16mm e con il remix audio curato da Bob Clearmountain, “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” rappresenta una delle migliori performance di Bruce Springsteen pubblicata in alta qualità e che mantiene intatta la carica e l’esplosività dei pochi filmati esistenti dell’epoca delle esibizioni con la E Street Band.

“The Legendary 1979 No Nukes Concerts” viene pubblicato in HD il 19 novembre nei formati 2CD con DVD, 2CD con Blu-Ray e 2LP. Il film sarà inoltre disponibile a livello mondiale sulle piattaforme di streaming dal 23 novembre.

Con il meglio di due esibizioni registrate durante i concerti del “No Nukes” Tour, il film racchiude l’intensità della maratona di Bruce Springsteen e lo spettacolo della E Street Band in uno scoppiettante film di 90 minuti. Tra i momenti salienti ci sono le versioni inedite di “The River” e “Sherry Darling”, le versioni live di “Badlands”, “Born To Run” e “Thunder Road”, oltre alle cover di “Rave On” di Buddy Holly e una versione di “Stay” di Maurice Williams con ospiti speciali Jackson Browne, Tom Petty e Rosemary Butler.

Il noto produttore cinematografico Jon Kilik, che ha lavorato nella troupe televisiva dei concerti No Nukes ed ha scritto le note di copertina, afferma che “la magia era nell’aria. L’energia sul palco e dalla folla era oltre misura e descrizione”.

“The Legendary 1979 No Nukes Concerts” sono stati registrati mentre Springsteen e la E Street Band stavano componendo l’album The River e subito dopo la conclusione del Darkness Tour del 1978, che aveva dato al pubblico l’opportunità di assistere ai live dei futuri membri della Rock and Roll Hall Fame nel cuore della loro ascesa verso la fama mondiale!

“Alcuni anni fa ho iniziato a riesaminare gli archivi dei filmati delle apparizioni di Bruce e della Band ai concerti del No Nukes Tour del 1979” dice Thom Zimny. “Mi sono subito reso conto che queste erano le migliori performance e le migliori riprese dei leggendari anni Settanta vissuti dalla band, e mi sono impegnato a tirare fuori il pieno potenziale delle registrazioni.

Avendo lavorato come principale regista e montatore di Bruce negli ultimi 20 anni, posso dire senza paura di smentite che questo film di novanta minuti appena rieditato, remixato e restaurato è il miglior standard possibile per Bruce e la Band durante uno dei loro più grandi periodi creativi”.

“Gli anni Settanta sono stati un periodo d’oro nella storia di Bruce Springsteen e della E Street Band, e il leggendario concerto No Nukes del 1979 è il più grande documento di quell’epoca che potremmo mai avere” ha detto Jon Landau.

“È uno spettacolo di rock puro dall’inizio alla fine, il livello di energia è trascendente e la padronanza dell’arte della musica rock live lascia tutti a bocca aperta”.

“Siamo entusiasti di poter offrire al pubblico di tutto il mondo l’opportunità di assistere a queste esibizioni rivoluzionarie” ha affermato Tom Mackay, Presidente di Premium Content, divisione di Sony Music Entertainment.

“‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’ è una rara opportunità di vivere un evento che è diventato un classico e ha segnato un momento cruciale per Bruce Springsteen e la E Street Band”.

“The Legendary 1979 No Nukes Concerts” Setlist