Il nuovo album degli ABBA Voyage fa la storia nelle classifiche mondiali

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Gli ABBA, uno dei gruppi pop più famosi di tutti i tempi, scrivono la Storia della Musica questa settimana. Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid tornano infatti a dominare le classifiche mondiali con l’uscita del loro nuovo album, Voyage, il primo pubblicato dopo quasi 40 anni.

Voyage ha debuttato alla n.1 delle classifiche in 18 Paesi, infrangendo numerosi record di vendita in tutto il globo. L’album, pubblicato via Universal Music Group il 5 novembre, ha venduto oltre 1 milione di copie durante la prima settimana e ottenuto oltre 190 milioni di stream globali ad oggi.

Riguardo al successo immediato dell’album, gli ABBA hanno così commentato: “Siamo così felici che i fan abbiano apprezzato il nostro nuovo disco! Ci siamo divertiti così tanto a registrarlo e siamo davvero entusiasti di avere un nostro nuovo disco in cima alle classifiche!”.

ABBA / Voyage – dati di vendita/record:

Voyage ha venduto oltre 1 milione di copie durante la prima settimana e conquistato oltre 190 milioni di stream globali.

In Gran Bretagna, Voyage è stato la decima numero 1 degli ABBA nella classifica inglese (e la loro prima numero 1 dopo 40 anni). Sempre in UK si tratta già dell’album più venduto del 2021 e con il debutto più grande in termini di vendita da 4 anni a questa parte (203,909 copie). È anche il vinile venduto più velocemente del secolo.

In Germania l’album ha raggiunto la n.1, venendo certificato Platino durante la prima settimana di vendite (oltre 205 mila copie). Si tratta del più alto debutto per un disco internazionale in Germania negli ultimi 6 anni.

Negli Stati Uniti il disco è entrato direttamente alla #1 della classifica Top Albums, con il più alto debutto di sempre per gli ABBA in territorio americano.

Ad oggi gli ABBA rivendicano anche il trono per la più alta settimana di vendite per una band nel 2021.

In Australia il disco ha segnato il debutto più alto del 2021 in classifica.

L’album ha raggiunto già numerose certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo ed è il debutto internazionale più alto dell’anno in Giappone, Germania, Australia, Gran Bretagna e Francia.

“Voyage” è il primo album in studio degli ABBA da “The Visitors”, disco pubblicato il 30 novembre 1981 che ha raggiunto la prima posizione in UK, Svezia e altri 5 Paesi. L’album fu uno dei primi dischi ad essere stampato nel formato CD.

“Voyage” arriva anche circa 5 decadi dopo l’album di debutto della band, “Ring Ring”, pubblicato nel 1973.

Come tutti i precedenti album in studio degli ABBA, anche “Voyage” è stato scritto e prodotto da Benny Andersson e Björn Ulvaeus.

A completamento dei loro arrangiamenti e testi, si aggiungono poi le voci inconfondibili e senza tempo di Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad. La maggior parte della lavorazione e del mixing sono stati eseguiti da Benny e nell’album compare anche la Stockholm Concert Orchestra.

Il nuovo album ha visto i quattro membri degli ABBA tornare nello studio di Benny, Riksmixningsverket a Stoccolma, per registrare 10 brani tra cui i primi due singoli “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, che sono anche i primi due brani registrati durante queste nuove sessioni. Entrambi saranno inclusi nella setlist dell’ABBA Voyage, assieme alle loro più grandi hit.

All’inizio della settimana, gli ABBA hanno anche pubblicato i dettagli del loro singolo natalizio, “Little Things”, che sarà pubblicato in formato CD a partire dal 3 dicembre. Tratto dal disco “Voyage”, “Little Things” è una gentile riflessione sulla gioia che si prova a mattina di Natale e sul senso del tempo trascorso in famiglia durante questo periodo speciale dell’anno.

L’uscita del nuovo album ha anche aumentato vendite e stream del vasto catalogo senza tempo degli ABBA con diversi loro album ritornati di nuovo in classifica.

I dettagli del nuovo disco “Voyage” erano stati svelati ad inizio settembre assieme all’annuncio di ABBA Voyage, il rivoluzionario nuovo concerto degli ABBA che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid cantare in versione ‘digitale’ con una band reale di 10 elementi in un’arena costruita appositamente, la ABBA Arena, presso il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra a partire dal 27 maggio 2022.

La serie di concerti vedrà le versioni digitali degli ABBA cantare le loro più grandi hit e le loro canzoni più amate, oltre ai nuovi singoli “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”.

ABBA Voyage è diretto da Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I) ed è prodotto da Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I) e Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again).

I biglietti per l’ABBA Voyage sono disponibili sul sito: abbavoyage.com.

Con quasi 400 milioni di album venduti in tutto il mondo, 17 hit al primo posto in classifica e più di 16 milioni di stream globali alla settimana, gli ABBA sono uno dei gruppi musicali più di successo di tutti i tempi. Fin dal loro esordio con “Waterloo” nel 1974, la musica degli ABBA ha catturato i cuori delle persone di tutto il mondo.

Oggi, le loro canzoni – scritte e prodotte da Benny Andersson e Björn Ulvaeus e interpretate con passione e devozione dalla voci di Agnetha Fältskog and Anni-Frid “Frida” Lyngstad – sono considerate una parte fondamentale della musica internazionale. Nel 21° secolo, gli ABBA sono più famosi che mai.

ABBA Gold, originariamente pubblicato nel 1992, ha recentemente superato la millesima settimana sul UK Album Chart, diventando il primo album della storia a raggiungere questa meta.

Su TikTok, i contenuti con l’hashtag #ABBA hanno da poco raggiunto un miliardo di visualizzazioni, senza che il catalogo fosse ufficialmente accessibile sulla piattaforma.

Nel 2010 gli ABBA sono stati inseriti nella Rock N’Roll Hall of Fame e nel 2015 “Dancing Queen”, una delle loro canzoni più amate, è stata aggiunta alla GRAMMY Hall of Fame.