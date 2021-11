Share Facebook

Dal 22 al 25 novembre 2021 Teatro Palladium – Piazza Bartolomeo Romano, 8

Claudio Cupellini, Michelangelo Frammartino, Hleb Papou, Bonifacio Angius, Wilma Labate, Francesco Munzi, Luca Martera, Alessandro Rak, Bruno Bozzetto e tanti altri ospiti.

Ingresso gratuito

Still da: Il nero, Futura, I giganti e Yaya e Lennie – The Walking Liberty

Quattro giorni dedicati al cinema di ieri e di oggi con incontri, proiezioni e omaggi ai grandi autori del panorama italiano: da lunedì 22 a giovedì 25 novembre torna il Palladium Film Festival – CineMaOltre, manifestazione che negli ultimi quindici anni si è proposta come un importante spazio di riflessione e dibattito sul cinema e l’audiovisivo nello storico quartiere romano della Garbatella.

Ideato e diretto da Vito Zagarrio, è organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e si avvale di un finanziamento del MiC – Ministero della Cultura.

Il Palladium Film Festival – CineMaOltre guarda al cinema da numerosi punti di vista, superando non soltanto i confini generazionali, ma anche quelli che imporrebbero delle separazioni troppo rigide che non sono in grado di raccontare davvero quel che il cinema è stato, è, e sta diventando.

Il programma infatti mira a tenere insieme e a mettere in dialogo tra loro cinema d’autore e cinema di genere, documentario e finzione, cortometraggi e lungometraggi, con l’obiettivo di gettare letteralmente lo sguardo OLTRE ogni forma di separazione, per creare una complessa e articolata rete di visioni e discorsi.

Apre le giornate del Festival, a partire da lunedì 22 novembre (dalle ore 15 alle ore 17) il tradizionale concorso di cortometraggi Carta Bianca DAMS: una giuria internazionale – costituita da Alex Marlow-Mann (Kent University), Daria Pomponio (critica cinematografica) e Paola Dalla Torre (Università LUMSA) – assegnerà un premio al miglior corto presentato. Il pubblico, a sua volta, avrà occasione di votare i film in gara. Verranno inoltre proiettati, fuori concorso, progetti realizzati dagli studenti e dalle studentesse del DAMS di Roma Tre e cortometraggi prodotti dalla LUC – Libera Università del Cinema.

Si continua dalle ore 17 con proiezioni, incontri e presentazioni. Il 22 novembre Claudio Cupellini accompagna la proiezione del suo ultimo film La terra dei figli, tratto dall’omonima graphic novel di Gipi; a seguire l’omaggio a Michelangelo Frammartino con la proiezione de Il buco, Premio speciale della giuria a Venezia ’78, alla presenza del regista. Il 23 novembre l’esordiente Hleb Papou, reduce dal successo al Locarno Film Festival, presenta il suo lungometraggio Il legionario insieme agli interpreti Germano Gentile e Marco Falaguasta e agli sceneggiatori Giuseppe Brigante ed Emanuele Mochi; alle 20.30 il film Premio della Giuria Giovani ad Annecy Cinéma Italien I giganti di Bonifacio Angius, premiato anche per la Miglior Regia, sarà commentato dal critico Raffaele Meale insieme all’attore Stefano Manca in collegamento video.

Il 24 novembre Francesco Munzi è ospite del Festival con Futura, co-diretto assieme a Pietro Marcello e Alice Rohrwacher; a seguire Alessandro Rak presenta, in collaborazione con il Convegno Internazionale L’animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie dell’Università Roma Tre, il suo ultimo film Yaya e Lennie – The Walking Liberty.

Dalle ore 18 alle ore 22, è previsto un evento speciale nel foyer del Teatro dedicato alla realtà virtuale: Palladium VR. Grazie alla collaborazione con l’UICC – Unione Italiana Circoli del Cinema, per la prima volta il Palladium Film Festival – CineMaOltre metterà a disposizione del suo pubblico alcuni visori per poter fruire di prodotti d’animazione e in live action realizzati da importanti registi internazionali di VR.

Sono previsti turni della durata di 20 minuti e sarà possibile prenotarsi inviando un’email a pffcinemaoltre@gmail.com. L’esperienza sarà preceduta da una breve introduzione sulla storia della realtà virtuale curata da Daniele Clementi.

La giornata conclusiva del Festival (25 novembre), oltre alla premiazione e proiezione del corto vincitore del concorso “Carta Bianca DAMS”, vede tra i suoi protagonisti Kwanza Musi Dos Santos (Associazione “QuestaèRoma”), Emilia Vento e Mario Monaco per la presentazione del documentario Il nero, lungometraggio del 1967 del cineasta Giovanni Vento mai distribuito in Italia e recentemente riscoperto grazie al restauro del Museo Nazionale del Cinema.

Alle 21 l’animatore e regista Bruno Bozzetto è protagonista dell’incontro “Il disegno è un’idea con intorno una linea”, nell’ambito del Convegno Internazionale L’animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie dell’Università Roma Tre.

Oltre alle proiezioni e agli incontri con i registi, il Festival ospita il 23 novembre la presentazione dei primi due volumi della rivista Fata Morgana Web (Mimesis) a cura di Alessandro Canadè e Roberto De Gaetano, e il 25 novembre quella del libro Harlem. Il film più censurato della storia del cinema (La nave di Teseo, 2021) di Luca Martera.

PROGRAMMA

Lunedì 22 novembre

15.00

Concorso “Carta Bianca DAMS”

Nel blu di Mounir Derbal (2021) – 17’

Tutta colpa di Kubrick – La serie di Simone Ciancotti Petrucci (2021) – 10’

Melina di David Valolao (2021) – 11’

Presentano: Nicolas Bilchi, Francesco D’Asero, Ivana Mette

Corti fuori concorso

LUC – Libera Università del Cinema

Angeli senza Ali di Diletta Di Nicolantonio (2021) – 12’

La nostra commedia di Patrizia Genovesi (2021) – 5’

Presenta: Fiorenza Scandurra

Corti fuori concorso

Laboratorio di Filmmaking – Università Roma Tre

A cura di Antonio Di Trapani

Imago di Filmmaking Group 21 – 6’

17.15

La terra dei figli di Claudio Cupellini (2021) – 120’

A seguire: incontro con il regista

Presentano: Vito Zagarrio e Malvina Giordana

20.00

Presentazione di Fata Morgana Web 2021 (Mimesis)

Volume I Le visioni – Volume II I discorsi

Alla presenza dei curatori Alessandro Canadè e Roberto De Gaetano

Intervengono: Felice Cimatti, Ilaria Piperno, Christian Uva

21.00

Il buco di Michelangelo Frammartino (2021) – 93’

A seguire: incontro con il regista

Presenta: Roberto De Gaetano

In collaborazione con l’Università della Calabria

Martedì 23 novembre

15.00

Concorso “Carta Bianca DAMS”

Ancora non lo so di Maaria Sayed (2019) – 15’

Al centro del mondo di Federico Papagna (2020) – 10’

Giorni da funamboli di Ludovico Buldini (2020) – 15’

Presentano: Nicolas Bilchi, Francesco D’Asero, Ivana Mette

Corti fuori concorso

Laboratorio di Filmmaking – Università Roma Tre

A cura di Wilma Labate

Presenta: Vito Zagarrio in dialogo con Wilma Labate

Fuori concorso

Il cielo stellato sopra di me di Claudia Attimonelli (2020) – 7’

18.00

Il legionario di Hleb Papou (2021) – 81’

A seguire: incontro con il regista, gli interpreti Germano Gentile e Marco Falaguasta e gli sceneggiatori Giuseppe Brigante ed Emanuele Mochi

Presentano: Christian Uva e Matteo Santandrea

20.30

I giganti di Bonifacio Angius (2021) – 80’

A seguire: collegamento video con l’attore Stefano Manca

Presenta: Raffaele Meale

Mercoledì 24 novembre

15.00

Concorso “Carta bianca DAMS”

Yellow Scarf di Alessandro Spallino (2021) – 9’

Lars, una pulce assillante di Michele Greco (2020) – 5’

Letizia di Vincenzo De Nicola (2019) – 7’

Presentano: Nicolas Bilchi, Francesco D’Asero, Ivana Mette

Corti fuori concorso

LUC – Libera Università del Cinema

Il seme della speranza di Nando Morra – 17’

La natura umana di Consuelo Pascali – 5’

Presenta: Fiorenza Scandurra

17.30

Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher (2021) – 105’

A seguire: incontro con il regista Francesco Munzi

Presentano: Vito Zagarrio e Malvina Giordana

20.30

Yaya e Lennie – The Walking Liberty di Alessandro Rak (2021) – 110’

A seguire: incontro con il regista

Presenta: Christian Uva

Evento in collaborazione con il Convegno Internazionale L’animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie – Università Roma Tre

18.00 – 22.00

Evento speciale

Palladium VR – Foyer del Teatro

Introduce: Daniele Clementi

Evento in collaborazione con UICC – Unione Italiana Circoli del Cinema

Giovedì 25 novembre

15.00

Concorso “Carta Bianca DAMS”

Non esattamente Ken Loach di Stefano Moscone (2021) – 19’

L’asino che vola di Marco Piantoni (2021) – 20’

Stephanie di Leonardo Van Dijl (2020) – 15’

Presentano: Nicolas Bilchi, Francesco D’Asero, Ivana Mette

Corti fuori concorso

Laboratorio di Filmmaking – Università Roma Tre

A cura di Francesco Crispino

17.15

Il nero di Giovanni Vento (1967) – 108’

A seguire: incontro con Emilia Vento, Mario Monaco e Kwanza Musi Dos Santos (Associazione “QuestaèRoma”)

Presenta: Leonardo De Franceschi

A seguire

Presentazione del libro Harlem. Il film più censurato della storia del cinema (La nave di Teseo, 2021) di Luca Martera

A cura di Leonardo De Franceschi

20.30

Premiazione del concorso “Carta Bianca DAMS”

Proiezione del corto vincitore

21.00

“Il disegno è un’idea con intorno una linea” – Incontro con Bruno Bozzetto

Presentano: Pietro Grandi e Christian Uva

Evento in collaborazione con il Convegno Internazionale L’animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie – Università Roma Tre

Tutti gli appuntamenti del Festival sono a ingresso gratuito.