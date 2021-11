Matteo Faustini il picture disc limited edition “1+1 / Stanco di piangere”

Share Facebook

A 2 anni esatti dalla serata finale di Sanremo Giovani, in cui Amadeus ha annunciato che il brano “Nel Bene e Nel Male” avrebbe partecipato alla 70a edizione del Festival di Sanremo, il cantautore MATTEO FAUSTINI esce domenica 19 dicembre con il picture disc limited edition “1+1 / Stanco di piangere” (tiratura limitata: 300 pezzi), acquistabile esclusivamente sul sito di Music First al seguente link: https://musicfirst.it/artisti/matteo-faustini-2129/11-lp-picture-disc-1-lato-limited-edition-2630.

Il vinile conterrà i nuovi brani “1+1” e “Stanco di piangere” che verranno inseriti nel prossimo album di inediti e le loro versioni strumentali, oltre a 2 brani estratti dal disco di debutto “Figli delle Favole” insieme a Le Deva (gruppo tutto al femminile formato da Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro) e a Federica Marinari (protagonista ad Amici, a The Voice, vincitrice di Area Sanremo 2020 e finalista a Castrocaro 2021 su Rai2).

Questa la tracklist: “1+1”, “Stanco di piangere”, “Nel bene e nel male” con Le Deva, “Vorrei (la rabbia soffice)” con Federica Marinari, “1+1” (instrumental), “Stanco di piangere” (instrumental).

Tutti i vinili sono autografati. Ogni copia acquistata prima del 14 dicembre riceverà una dedica personalizzata e una sorpresa da parte del cantautore.

Matteo Faustini sarà inoltre il 25 novembre a L’Asino Che Vola a Roma (Via Antonio Coppi, 12 – info al numero )e l’11 dicembre al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi, 98 – link per acquistare i biglietti:

https://www.mailticket.it/manifestazione/QL31/matteo-faustini—cioffi) per due speciali appuntamenti live in acustico in cui l’artista rivisiterà i suoi brani più intimi insieme ad alcuni omaggi ai grandi cantautori ed interpreti italiani.

Per partecipare agli eventi in programma sarà necessario presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Gli appuntamenti live di Matteo Faustini sono realizzati da Vox Concerti che, in collaborazione con Newtone e Dischi dei Sognatori, si occuperanno della produzione del tour dell’artista nelle principali città italiane.

Il nuovo singolo “1+1”, un invito ad imparare ad amarsi, ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale. Online il video, diretto da Nicola Conversa:

Inoltre, è disponibile in digitale anche il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”. Online il video, diretto da Francesco Ferri Faggioli e che vede la partecipazione dei violinisti Federica Quaranta, Joele Micelli e Mauro Di Benedetto:

MATTEO FAUSTINI, giovane cantautore bresciano protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il valore musicale e letterario del brano in gara, ha esordito al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK con il suo album di debutto “Figli delle Favole”.

Dal disco di debutto sono stati estratti i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte” e “La Bocca del Cuore”, oltre al brano “Il Gobbo” il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.

Reduce dal successo dell’instore tour e dei suoi concerti sold out, a giugno 2021 è tornato in radio e in digitale con il nuovo singolo “1+1”, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale, e solo sulle piattaforme streaming e in digital download con il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”, che verranno entrambi contenuti nel prossimo disco di inediti.