Non ti perdo mai è il singolo di Ditonellapiaga con Fulminacci

Non ti perdo mai è il singolo di Ditonellapiaga, fuori il 24 novembre nelle piattaforme digitali per Dischi Belli/BMG Italy e in radio dal 26 novembre, che anticipa il nuovo album in uscita agli inizi del 2022.

Questo brano segna l’incontro fra due dei più interessanti artisti della nuova scena italiana, l’eclettica cantautrice e performer Margherita Carducci aka Ditonellapiaga, che sta sperimentando nuovi orizzonti del pop di matrice urban, e il Premio Tenco Fulminacci, che ha scompaginato i territori del cantautorato indie.

“Un amico che ha saputo leggermi l’anima per poi scriverla in musica” afferma Ditonellapiaga.

“Non ti perdo mai” è una canzone blu profondo come il cielo notturno, di quelle che ti accompagnano a casa, in auto, durante una notte d’inverno con la pioggia battente sul finestrino e il nodo che si stringe in gola, la testa persa nei ricordi e la voce che inizia a cantare quando parte il refrain.

Ed è lì che la notte diventa giorno, la pioggia lascia il posto al sole e la malinconia si trasforma in placida serenità.

Il brano parla di legami indissolubili che, nonostante la lontananza e il silenzio, resistono al tempo e allo spazio, vincendoli: “A volte le relazioni finiscono ma le persone ci rimangono incollate addosso, legate al cuore per sempre” dice Margherita, che aggiunge: “Non ti perdo mai è una canzone che rispecchia una ricerca di maturità sentimentale, ma anche musicale, dedicata a chiunque senta il bisogno di riflettere sulla fine di un amore travolgente.​”

Negli ultimi giorni, inoltre, Ditonellapiaga ha realizzato un live showcase pubblicato sul canale youtube di Amazon Music (anche in versione EP digitale) come seconda artista femminile italiana a entrare in Breakthrough, il programma del colosso di Seattle che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale

Annunciate intanto le prime due date del tour 2022 curato da Magellano Concerti: il 4 aprile si esibirà al circolo Magnolia di Milano mentre il 7 aprile sarà al Largo Venue di Roma.

Biglietti disponibili dal 22 novembre su www.magellanoconcerti.it/tour/48/ditonellapiaga-tour-2022

BIO

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, classe 1997, romana.

Ditonellapiaga è un’artista dalla personalità fluida con l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della propria identità, spesso solare e piena di entusiasmo, a volte nevrotica, a tratti malinconica. Ironica e istrionica, Margherita non smette mai di interrogarsi su cosa significhi essere una ragazza nel secondo decennio del XXI secolo.

Nuova icona urban, Ditonellapiaga, incarna le infinite articolazioni del complesso animo femminile, senza ridurre la femminilità a un’immagine univoca.

Da piccola, le pop star americane. Da adulta, protagonista indiscussa del circuito dei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz.

Grazie all’incontro con il duo di producer romani bbprod, nel 2019, mette a fuoco il suo straordinario eclettismo e la sua incredibile versatilità, sia come autrice che come cantante, e oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale.

Nel settembre 2019 pubblica il suo primo singolo Parli.

Ottobre 2020 segna l’esordio con Dischi Belli/BMG Italy con Per un’ora d’amore, cover dell’iconico brano dei Matia Bazar suonata sotto le luci strobo di un club.

A dicembre 2020 è uscito il suo primo singolo di questo nuovo corso, Morphina, che affronta il tema del piacere in modo esplicito ma con stile, eleganza e soprattutto ritmo travolgente.

A febbraio 2021 è uscito Spreco di Potenziale un brano intimo, dal refrain difficile da dimenticare che canta la fine di un amore incompiuto e avvicina Ditonellapiaga ai territori dell’indie pop.

Le sue sonorità urban, inoltre, accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist di fama internazionale Tvboy in Note di viaggio. Il film, il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini.

Il 23 aprile è uscito Morsi, il suo primo EP che raccoglie i due singoli di anticipazione, tre tracce nuove di zecca e un remix di Populous.

A quasi tre mesi di distanza è uscito l’EP Morsi Remix con l’intervento di alcuni dei più sofisticati ed eleganti interpreti della nuova scena elettronica: Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous. Nel frattempo, ha firmato per Magellano Concerti e ha trascorso l’estate in tour lungo l’intera Penisola.

Fra le ultime novità, la sua cover di Per un’ora d’amore è stata inserita nella colonna sonora del film Anni da cane, prima produzione cinematografica di Amazon Prime Italia, attualmente già disponibile su Prime Video.

Il 24 novembre esce il singolo “Non ti perdo mai” mentre per il debutto sul lungo formato bisognerà aspettare l’inizio del 2022.

Credits

scritta da Margherita Carducci, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni e Filippo Uttinacci in arte Fulminacci

prodotta da bbprd

mix e master Andrea Suriani

Testo

Due fari accesi verso il baratro

Due soli metri mi separano dall’ostacolo

E lascio correre il tassametro

E verso benza nello stomaco se non vomito

E ho perso il modo di sentire

Di provare a capire cosa troverò oltre il vuoto

E le parole le ho finite

Ma conservo le matite per disegnarci ciò che vorrei

Dirti quanto tempo ho perso a spegnere il sorriso nel pianto

Tremo ma canto per te

E non m’importa se sei lontano perché

Lo urlerò al cielo

Che se ne frega di noi

Sì ma a volte basta il pensiero

Vai veloce come me

Quindi non ti prendo mai

Quindi non ti perdo nemmeno

Pure se non chiamerai

Puoi vedere come sto sto coi sogni tutti un po’ sfocati

Ti voglio dire troppe cose se penso a cosa siamo stati

Mi basterà sto pezzo qua

Non credo ma, mi va

Col cuore appeso in un armadio

Sul filo teso un po’ precario corre il battito

E lascio scendere il sipario

E cade a pezzi lo scenario

Come i sogni infondo ai “mai”

Che mi ripeto per non dire

Che è più facile soffrire e raschiare il fondo a vuoto

Che riprovare a fiorire

Reimparare a costruire

E disegnarmi come mi vorrei

Dirti quanto fiato ho perso a correre in salita nel fango

Per stare al passo con te

E non m’importa se sei lontano perché

Canterò al cielo

Che se ne frega di noi

Sì ma a volte basta il pensiero

Vai veloce come me

Quindi non ti prendo mai

Quindi non ti perdo nemmeno

Pure se non chiamerai

Puoi vedere come sto sto coi sogni tutti un po’ sfocati

Ti voglio dire troppe cose se penso a cosa siamo stati

Mi basterà sto pezzo qua

Non credo ma, mi va