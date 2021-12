Avincola il nuovo singolo “Fon”

Share Facebook

FON è il nuovo singolo di AVINCOLA, in uscita venerdì 10 dicembre per Leave Music in licenza Believe.

Questo brano rinnova la poetica del cantautore romano, intrapresa con il suo ultimo disco Turisti e sublimata nel brano portato al Festival di Sanremo 2021.

AVINCOLA ci trasporta in un flusso di immagini e metafore, un brano emozionale per tematica e scelta delle parole. Costruisce abilmente il racconto di un momento, come vissuto in prima persona, un dolore squarciato dalla semplicità di un gesto.

Il mood morbido della produzione, grazie al lavoro fatto insieme a Dario Lanzellotti, accoglie il testo e lascia spazio all’immaginazione. Suoni acustici ed elettronici si muovono insieme creando un dialogo costante con le parole.

La ricerca sonora e la fusione di questi elementi nasce dalla volontà di voler regalare all’ascoltatore un’ambientazione in cui potersi muovere a 360 gradi.

“Come sempre le mie canzoni nascono dalla prima frase che apre la porta a una stanza che ogni volta è diversa. Lì dentro ho incontrato due persone stanche che si muovevano lentamente tra gli angoli scuri di una notte che li avvolgeva. Lei aveva gli occhi persi, lui la guardava sorridendo e le ripeteva lentamente: “Fammi vedere i denti”.

Un modo simpatico e dolce per invitarla a sorridere. Il resto della storia è tra le parole, la musica e soprattutto i silenzi nascosti nella canzone.” AVINCOLA

AVINCOLA chiude il 2021 con due live full band, il primo al Monk di Roma il 17 dicembre e poi a Milano il 18 dicembre al Biko. Per queste date, in collaborazione con Radar Concerti, saranno annunciati diversi ospiti nei prossimi giorni attraverso i social dell’artista. Prevendite disponibili su Dice.

17/12 – Monk, Roma

Prevendite: https://link.dice.fm/XhJmTvzBfeb

18/12 – Biko, Milano

Prevendite: https://link.dice.fm/Y8xHVfeDgeb

CREDITI

Testo e musiche: Avincola

Produzione artistica e arrangiamenti: Dario Lanzellotti, Avincola

Voci, basso, tastiere, chitarre acustiche ed elettriche: Avincola

Tastiere, synth, programmazione: Dario Lanzellotti

Batteria: Luca Monaldi

Riprese, mix e mastering: Pierangelo Ambroselli – Pro Cube Studio

BIO

Avincola è un cantautore romano, vincitore di numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, Premio Botteghe d’Autore, Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013). Il suo percorso si è incrociato con artisti come, Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos) e Fiorello.



A soli 21 anni pubblica un Ep di inediti, suscitando fin da subito l’attenzione della critica.



Nel marzo 2013 è ospite del Cinema America dove presenta il suo docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo Romano”.

Nel 2014 esce l’album “Così canterò tra vent’anni” e l’anno seguente pubblica “KM28” (Helikonia).



Avincola ha dedicato gli ultimi anni alla ricerca di un nuovo sound, iniziando la collaborazione con l’etichetta Leave Music. A gennaio 2019 esce il singolo “Tra poco” e a dicembre 2019 pubblica il brano “Un Rider”.



A maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.



Partecipa a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con il brano “Goal!”, di cui ha scritto testo e musica, contenuto nel suo ultimo disco TURISTI, uscito il 26 febbraio 2021.



A giugno 2021 esce il singolo “Limone” featuring Giorgieness.