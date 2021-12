Podkast Ikaros: Morgan racconta Billie Holiday

Share Facebook

Ikaros è il nuovo podcast Spotify Originals, prodotto da Gli Ascoltabili (podcast label di Cast Edutainment) ed Operà Music (agenzia di produzione e supervisione musicale per media) che, attraverso la voce graffiante e intensa di Morgan, traccia in modo originale ed empatico le storie dei musicisti la cui esistenza si è consumata troppo presto.

Giovedì 2 dicembre verrà pubblicata la puntata dedicata a Billie Holiday.

<<È stesa a letto. Ammanettata. Come fosse una criminale qualunque. Sente, attorno a lei, delle presenze. Non riesce più, tuttavia, a distinguere le forme dalle immagini, i contorni della carne, i suoni, i gesti, i movimenti.

Percepisce, ogni tanto, le mani delle infermiere, ora docili, ora sbrigative, che la cambiano, che si prendono cura di lei per quel residuo di corporalità che le rimane. Nel resto del mondo è luglio, il 17 di luglio, e al Metropolitan Hospital Center fa caldo.

Billie, però, le dicotomie le ha superate: caldo-freddo, bello-brutto, dolce-salato, sbagliato-giusto. Non ha contezza delle emozioni, non ha rispetto della paura. È, più semplicemente, pronta ad astrarsi. (…) Billie il 17 luglio del 1956 è pronta a volare via. Perché Billie Holiday, nata Eleanora Fagan, quel giorno vuole solo mollare il colpo e andarsene via.>>

È questo l’incipit con cui Morgan racconta la fine della mitica artista dalla voce di velluto: Billie Holiday, una delle voci più riconoscibili degli Stati Uniti tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Il successo, tuttavia, non le ha fatto dimenticare una giovinezza tormentata…

Ikaros dà sempre inizio alla narrazione nel momento di maggiore difficoltà delle esistenze dei protagonisti, quando stanno per lasciare questo mondo per sempre come presenza fisica, insediandosi però nella memoria collettiva. Ikaros racconta prima la morte e solo dopo ne racconta la vita, gli amori e i tormenti.

Al fianco di Morgan, gli autori Giacomo Zito (anche ideatore), Giuseppe Paternò Raddusa, Martina Marasco e Maria Triberti, che puntata dopo puntata sviluppano una trama che non segue un percorso biografico canonico.

Proprio come Icaro volò troppo vicino al sole, i 18 artisti protagonisti di Ikaros sono bruciati in fretta in una fiamma così grande da lasciare per sempre il segno nella storia della musica.

Questo il punto di partenza, ma anche uno dei punti di forza e filo conduttore delle 18 puntate, pubblicate su Spotify tutti i giovedì fino al 17 febbraio. Nelle scorse settimane sono state pubblicate le puntate dedicate a Whitney Houston, Jeff Buckley, Tupac, Brian Jones, Dennis Wilson ed Amy Winehouse.

La prossima settimana, il 9 dicembre, sarà la volta di Ian Curtis.

QUI LINK AL PODCAST

https://tinyurl.com/ikarospodcast