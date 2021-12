“Persone Tour 2022” di Marracash continua a collezionare sold out

Share Facebook

Il “PERSONE TOUR 2022” di MARRACASH, organizzato da Friends & Partners, continua a collezionare sold out: ai tutto esaurito già annunciati per le prime 4 date di Milano e l’appuntamento napoletano, si aggiungono i sold out per i concerti di ROMA e di CATANIA.

A grande richiesta, inoltre, il King del Rap raddoppia l’appuntamento con i fan della Capitale, con una nuova data il 2 GIUGNO 2022 presso il Palazzo dello Sport.

In occasione del tour, Marracash presenterà davanti ai fan di tutta Italia “PERSONA” – 5 volte platino nonché disco più venduto del 2020 – e il suo nuovo album “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music) che, dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni, ha conquistato lunedì anche il disco d’Oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

La data all’Arena di Verona è confermata. La nuova data del concerto verrà comunicata entro il 30 dicembre 2021.

Questi tutti i concerti di “PERSONE TOUR 2022” di MARRACASH:

18 MAGGIO 2022 – PALA INVENT – JESOLO VE

(recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021 e successivamente 29 gennaio 2022)

23 MAGGIO 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

(recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021 e successivamente 4 febbraio 2022)

25 MAGGIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (SOLD OUT)

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021 e successivamente 25 febbraio 2022)

26 MAGGIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

(recupero 17 aprile 2021 e successivamente 26 febbraio 2022)

28 MAGGIO 2022 – PALA CATANIA – CATANIA (SOLD OUT)

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e successivamente 19 febbraio 2022)

30 MAGGIO 2022 – PALA FLORIO – BARI

(recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021 e successivamente 22 febbraio 2022)

1 GIUGNO 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (SOLD OUT)

(recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021 e successivamente 5 febbraio 2022)

2 GIUGNO 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA – (NUOVA DATA)

4 GIUGNO 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021 e successivamente 11 febbraio 2022)

6 GIUGNO 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO

(recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021 e successivamente 12 febbraio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

Sarà possibile acquistare i biglietti per la nuova data di Roma a partire dalle 18:00 di oggi, mercoledì 1 dicembre.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su www.friendsandpartners.it, www.ticketone.it e www.ticketmaster.it